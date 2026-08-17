Iranul oferă bani grei pentru uciderea sau capturarea soldaților americani. „Femeile curajoase vor primi dublul acestei recompense”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 23:53

Armata iraniană a anunţat duminică o recompensă de 30.000 de dolari pentru persoana care ar ucide sau captura un militar american, suma urmând să fie dublată în cazul în care acţiunea ar fi comisă de o femeie, relatează AFP.

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