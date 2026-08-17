Iranul oferă bani grei pentru uciderea sau capturarea soldaților americani. „Femeile curajoase vor primi dublul acestei recompense”

Armata iraniană a anunţat duminică o recompensă de 30.000 de dolari pentru persoana care ar ucide sau captura un militar american, suma urmând să fie dublată în cazul în care acţiunea ar fi comisă de o femeie, relatează AFP.
Recompensă de 30.000 de dolari pentru uciderea sau capturarea soldaţilor americani
Şeful Statului Major al armatei, Amir Hatami, a declarat că măsura a fost adoptată în urma unui „număr mare de solicitări” din partea persoanelor care doresc să contribuie financiar, potrivit agenţiei oficiale IRNA.
„Oricine ucide sau capturează şi predă armatei Republicii Islamice Iran un militar american invadator va primi o recompensă echivalentă cu 30.000 de dolari, adică cinci miliarde de tomani”, a declarat acesta, referindu-se la tomani, unitatea monetară informală echivalentă cu 10.000 de riali iranieni. Utilizarea termenului „invadator” de către Amir Hatami sugerează că recompensa ar viza situaţia în care militarii americani ar încălca teritoriul Iranului.
„Femeile iraniene curajoase care vor întreprinde o astfel de acţiune vor primi dublul acestei recompense”, a adăugat el.
Conflictul din Orientul Mijlociu, departe de final
Anunţul este cu atât mai surprinzător cu cât nu a fost semnalată nicio desfăşurare cunoscută de trupe terestre americane în Iran pe durata războiului din Orientul Mijlociu, cu excepţia unei misiuni de salvare desfăşurate în aprilie pentru a veni în ajutorul unui pilot american al cărui avion se prăbuşise.
Războiul dintre Teheran şi Washington a izbucnit pe 28 februarie, în urma unor atacuri comune ale Statelor Unite şi Israelului asupra Republicii Islamice, care a ripostat prin lansarea unor atacuri asupra ţărilor din Golf aliate cu Washingtonul.
În aprilie a fost încheiat un armistiţiu, urmat în iunie de un acord-cadru pentru iniţierea unor negocieri de pace, însă acesta s-a destrămat ulterior. De atunci, Iranul şi Statele Unite au făcut schimb sporadic de lovituri militare, concentrate în principal în zona strategicei strâmtori Ormuz.