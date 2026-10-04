Cancelarul german Merz a ajuns la Kiev, însoțit de directori din domeniul apărării și energiei

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a sosit duminică, 4 octombrie, la Kiev, într-o vizită neanunțată, însoțit de directori ai unor companii germane reprezentative din domeniile apărării și energiei. Potrivit unui comentariu al agenției Reuters, scopul vizitei-fulger este de a transmite un semnal de sprijin pentru președintele Volodimir Zelenski, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene.
"Am călătorit astăzi la Kiev deoarece Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile ce urmează", a declarat cancelarul Merz, citat de Reuters, menționând că forțele ruse bombardează orașe, clădiri rezidențiale și centrale termice
Dacă Rusia nu este oprită, mai devreme sau mai târziu, mașinăria sa de război se va întoarce împotriva noastră, a adăugat șeful executivului german.
El îi va transmite președintelui Zelenski că "poate conta în continuare pe ajutorul nostru".
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a anunțat că l-a întâmpinat duminică dimineață la Kiev pe cancelarul german Friedrich Merz și că acesta va avea discuții cu președintele Volodimir Zelenski privind relațiile bilaterale, afacerile europene și problemele internaționale.
Astăzi ne așteaptă o agendă foarte consistentă, axată pe consolidarea Ucrainei, a apărării și rezilienței noastre, precum și a securității europene comune, a scris Sîbiha pe platforma X
Potrivit dpa, cancelarul este însoțit de ministrul economie Katherina Reiche și de zece directori reprezentând companii din sectoarele apărării și energiei.
Conform unor surse guvernamentale, Friedrich Merz intenționează să ofere Ucrainei angajamente privind continuarea sprijinului financiar și militar, inclusiv livrarea a mii de drone interceptoare și accelerarea producției de armament cu rază lungă de acțiune. }n schimb, este posibil ca Germania să primească o serie de facilități privind energia livrată de Ucraina.