Cancelarul german Merz a ajuns la Kiev, însoțit de directori din domeniul apărării și energiei

Publicat 4 oct. 2026, 10:32 Sursă Realitatea.net, reuters

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a sosit duminică, 4 octombrie, la Kiev, într-o vizită neanunțată, însoțit de directori ai unor companii germane reprezentative din domeniile apărării și energiei. Potrivit unui comentariu al agenției Reuters, scopul vizitei-fulger este de a transmite un semnal de sprijin pentru președintele Volodimir Zelenski, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene.

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