Putin, surprins mergând șchiopătat în timpul vizitei în China. Imaginile au reaprins speculațiile despre sănătatea liderului de la Kremlin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Vladimir Putin a fost surprins din nou mergând cu dificultate, după ce a ajuns la Shenzhen pentru summitul APEC. Imaginile au readus în atenție speculațiile despre starea sa de sănătate, dar și teoria potrivit căreia mersul neobișnuit al liderului rus ar avea legătură cu pregătirea primită în KGB.
Vladimir Putin a atras din nou atenția prin felul în care se deplasează. După ce a aterizat la Shenzhen, în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, pentru a participa la summitul APEC, președintele rus a fost surprins mergând cu dificultate. În imaginile de la sosirea sa și de la deplasarea spre întâlnirile oficiale, liderul de la Kremlin pare să șchiopăteze, iar felul în care își folosește picioarele a reaprins discuțiile despre starea sa fizică.
Nu este prima dată când mersul lui Putin provoacă asemenea reacții. În ultimii ani, imaginile în care președintele rus pare să aibă dificultăți la deplasare au alimentat speculații despre posibile probleme medicale. În paralel, există și o explicație mai veche pentru mersul său neobișnuit, asociată cu pregătirea pe care ar fi primit-o în perioada în care activa în KGB.
Putin a ajuns la Shenzhen și a atras atenția prin felul în care merge
Avionul președintelui rus a aterizat pe aeroportul internațional din Shenzhen în primele ore ale zilei de 18 noiembrie. Putin a venit în China pentru summitul APEC și pentru întâlnirile cu liderii prezenți la reuniune, inclusiv cu președintele chinez Xi Jinping.
Imaginile filmate după sosire îl arată pe liderul rus coborând din mașină și îndreptându-se spre locul întâlnirilor oficiale. Deplasarea sa a atras atenția printr-un mers care pare dezechilibrat, cu pași ce dau impresia că unul dintre picioare nu se mișcă firesc. Apariția a readus în discuție imaginile anterioare în care Putin a fost surprins șchiopătând în timpul unor evenimente publice.
Felul în care merge președintele rus este urmărit de multă vreme, iar fiecare nouă înregistrare în care pare să aibă dificultăți de deplasare provoacă întrebări despre sănătatea sa.
Mersul de pistolar, explicația legată de antrenamentul din KGB
Una dintre teoriile vehiculate de-a lungul anilor leagă mersul neobișnuit al lui Putin de pregătirea sa în serviciile secrete sovietice. Publicația The Guardian a prezentat un studiu realizat de o echipă de neurologi europeni, care a analizat felul în care se deplasează președintele rus și alți oficiali de la Moscova.
Cercetătorii au observat că Putin își mișcă foarte puțin brațul drept în timpul mersului, în timp ce brațul stâng se balansează în mod obișnuit. Ei au numit acest tipar „mersul de pistolar” („gunslinger’s gait”) și au avansat ipoteza că ar putea fi o adaptare comportamentală deprinsă în urma pregătirii militare sau de informații.
Explicația se bazează pe un manual de instruire al KGB, consultat de cercetători. Potrivit acestuia, agenții erau învățați să țină arma în mâna dreaptă, aproape de piept, în timp ce se deplasau. Astfel, puteau să o scoată rapid în cazul unei confruntări.
Neurologii au identificat un tipar asemănător și la alți oficiali ruși, printre care fostul ministru al Apărării Serghei Ivanov, fostul premier Dmitri Medvedev și alți reprezentanți ai structurilor militare. Studiul a sugerat că această particularitate ar putea fi rezultatul unei deprinderi formate în timpul instruirii, nu neapărat al unei afecțiuni neurologice.
Există însă o distincție importantă: teoria „mersului de pistolar” se referă în principal la mișcarea redusă a brațului drept. Ea nu explică automat episoadele în care Putin pare să șchiopăteze sau să aibă dificultăți la folosirea unui picior.
Speculațiile despre o posibilă afecțiune medicală au fost reaprinse de imaginile din China
Mersul lui Putin a fost analizat și din perspectiva unor posibile probleme de sănătate. În mai 2026, în timpul unei vizite la Beijing, liderul rus a fost surprins coborând din mașină și îndreptându-se spre Xi Jinping. În acel moment, piciorul drept părea rigid, iar președintele rus a făcut câțiva pași care au lăsat impresia că șchiopătează. Imaginile au generat atunci noi speculații despre starea sa fizică.
Publicația Metro a discutat episodul cu Stephen Hutchings, profesor de studii rusești la Universitatea din Manchester. Acesta a avertizat că orice abatere de la aspectul fizic obișnuit al lui Putin este rapid interpretată drept un posibil semn al unei boli.
„Unele dintre acestea sunt doar dorințe proiectate asupra realității. Orice abatere minoră de la ceea ce ar putea fi considerat un aspect fizic normal este imediat folosită drept dovadă a unei probleme de sănătate subiacente. Există povești despre faptul că ar avea cancer sau afecțiuni hepatice”, a declarat profesorul.
Hutchings a avansat și explicații mai puțin alarmante pentru episodul de la Beijing. Putin ar fi putut avea piciorul amorțit după o călătorie îndelungată cu mașina sau ar fi putut suferi anterior o entorsă.
Expertul spune că nu există dovezi clare privind declinul capacităților mintale ale lui Putin
Profesorul britanic a remarcat că cele mai multe speculații despre sănătatea liderului rus s-au concentrat asupra stării sale fizice. În ceea ce privește capacitatea de comunicare, Hutchings consideră că Putin nu a prezentat semne evidente de deteriorare.
„Putin rămâne la fel de fluent și de articulat ca întotdeauna. Are această întâlnire anuală cu presa, în cadrul căreia răspunde uneori la întrebări timp de șase ore. Ar fi dificil să găsești dovezi că abilitățile sale mintale sunt în declin, cu excepția faptului că, de-a lungul timpului, a devenit mai paranoic și tot mai captiv în propria viziune asupra lumii și în propria propagandă, iar acest lucru îi distorsionează judecata”, a explicat specialistul.
Hutchings a mai spus că informațiile despre presupusele probleme medicale ale președintelui rus nu ajung cu aceeași ușurință la publicul din Rusia, unde Kremlinul controlează strict presa și internetul.
În opinia sa, imaginea lui Putin în interiorul țării este afectată mai ales de problemele economice și de lipsa progreselor în războiul din Ucraina, nu de eventuale dificultăți fizice.
„Impresia generală este că imaginea lui Putin este afectată, dar nu din cauza unei probleme fizice, ci din cauza dificultăților economice și a eșecului de a-și îndeplini obiectivele în Ucraina”, a adăugat profesorul.
Apariția de la Shenzhen readuce astfel în atenție mersul neobișnuit al liderului rus, fără să ofere însă, prin ea însăși, un răspuns privind cauza acestuia. Ipoteza antrenamentului KGB explică o particularitate a mișcării brațului drept, în timp ce episoadele de șchiopătat continuă să alimenteze speculațiile despre o posibilă problemă medicală.
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