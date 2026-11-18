Publicat 18 nov. 2026, 18:09 Actualizat 18 nov. 2026, 18:10

Vladimir Putin a fost surprins din nou mergând cu dificultate, după ce a ajuns la Shenzhen pentru summitul APEC. Imaginile au readus în atenție speculațiile despre starea sa de sănătate, dar și teoria potrivit căreia mersul neobișnuit al liderului rus ar avea legătură cu pregătirea primită în KGB.

Distribuie articolul