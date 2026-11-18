Comisia Europeană intenționează să propună statelor membre UE acordarea unui nou împrumut în valoare de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina, în vederea acoperirii deficitului bugetar estimat pentru 2027. Anunțul a fost făcut miercuri, 18 noiembrie, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a precizat că rambursarea banilor va fi condiționată de plata despăgubirilor de către Rusia pentru distrugerile provocate în Ucraina.
Șefa Comisiei Europene a precizat că Ucraina va trebui să ramburseze noul împrumut „doar după ce Rusia va plăti pentru distrugerile pe care le-a cauzat în Ucraina”.
Ucraina estimează un deficit bugetar de 70 de miliarde de euro în 2027
Noul sprijin financiar propus de Bruxelles ar urma să contribuie la acoperirea unui deficit bugetar estimat de autoritățile de la Kiev la aproximativ 70 de miliarde de euro. Din această sumă, 45 de miliarde de euro ar urma să provină din împrumutul propus de Comisia Europeană, în timp ce alte state aliate ale Ucrainei ar urma să asigure diferența de 25 de miliarde de euro.
Finanțarea suplimentară s-ar adăuga unui alt împrumut de 45 de miliarde de euro prevăzut pentru 2027, parte a unui pachet financiar de 90 de miliarde de euro aprobat de statele membre ale Uniunii Europene la sfârșitul anului 2025. Din împrumutul de 90 de miliarde de euro, aproximativ 20 de miliarde de euro sunt destinate acoperirii nevoilor bugetare ale statului ucrainean, iar alte 25 de miliarde de euro vor finanța efortul de război al Kievului, la aproape cinci ani de la declanșarea invaziei ruse din februarie 2022.
De ce nu vor fi folosite activele rusești înghețate în UE
De această dată, Comisia Europeană a ales să nu propună utilizarea activelor rusești blocate în Uniunea Europeană pentru finanțarea noului împrumut. Decizia are în vedere opoziția mai multor state membre, în special a Belgiei. Cea mai mare parte a activelor rusești imobilizate în UE, aproximativ 210 miliarde de euro, se află la Bruxelles, în custodia instituției financiare Euroclear.
Ce planuri are Bruxelles cu statele membre
O altă diferență față de mecanismul financiar anterior este intenția Comisiei Europene ca noul împrumut să fie susținut de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. În cazul împrumutului de 90 de miliarde de euro, Cehia, Slovacia și Ungaria au obținut exceptarea de la participarea la efortul financiar.
Ursula von der Leyen s-a declarat încrezătoare că de această dată va fi posibil un acord în unanimitate.
Oficialul european a precizat, totodată, că statele membre care doresc să contribuie exclusiv la componenta civilă a ajutorului vor putea face acest lucru.
Potrivit Ursulei von der Leyen, această opțiune este posibilă deoarece împrumutul este structurat în două componente distincte: una civilă și una militară.