Scris de Dana Bărăgan Publicat: 18 nov. 2026, 14:58

Comisia Europeană intenționează să propună statelor membre UE acordarea unui nou împrumut în valoare de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina, în vederea acoperirii deficitului bugetar estimat pentru 2027. Anunțul a fost făcut miercuri, 18 noiembrie, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a precizat că rambursarea banilor va fi condiționată de plata despăgubirilor de către Rusia pentru distrugerile provocate în Ucraina.

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