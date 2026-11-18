Scris de Mădălina Cristea Publicat: 18 nov. 2026, 14:51

Moment istoric la summitul din China. Președintele american Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping s-au întâlnit miercuri, 18 noiembrie, la Shenzhen, cu o zi înaintea negocierilor oficiale dintre cele trei mari puteri. Imaginile surprind momentul în care liderii își strâng mâinile și schimbă câteva cuvinte, înaintea fotografiei de grup cu participanții la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

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