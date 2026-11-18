Moment istoric la summitul din China. Președintele american Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping s-au întâlnit miercuri, 18 noiembrie, la Shenzhen, cu o zi înaintea negocierilor oficiale dintre cele trei mari puteri. Imaginile surprind momentul în care liderii își strâng mâinile și schimbă câteva cuvinte, înaintea fotografiei de grup cu participanții la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).
Trump, Putin și Xi Jinping, față în față în China. Primele imagini cu întâlnirea liderilor
Întâlnirea a avut loc la Centrul Internațional de Comunicare din Shenzhen, unde președintele chinez Xi Jinping a organizat o recepție oficială pentru liderii participanți la summitul APEC. Donald Trump și Vladimir Putin au ajuns la eveniment, iar în momentul întâlnirii au dat mâna și au schimbat câteva cuvinte, în prezența liderului chinez. Imaginile surprind o discuție scurtă, desfășurată în picioare, înainte ca participanții să se pregătească pentru fotografia oficială de grup.
Filmarea a fost distribuită pe canalele de comunicare ale Kremlinului și preluată de mai multe publicații internaționale, printre care RBC, Sky News și The Guardian. Este prima întâlnire directă dintre Donald Trump și Vladimir Putin după summitul organizat în august 2025, în Anchorage, Alaska. Cei trei președinți nu au purtat însă negocieri oficiale în timpul acestui moment, discuțiile fiind programate pentru ziua următoare.
Donald Trump, primit de Xi Jinping cu o ceremonie grandioasă în China
Înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin, Donald Trump a fost întâmpinat personal de președintele chinez Xi Jinping la aeroportul din Shenzhen. Liderul american a coborât din aeronava Air Force One pe un covor roșu, fiind primit cu onoruri militare, dansatori și o ceremonie organizată special pentru sosirea sa. Cei doi președinți și-au strâns mâinile, s-au îmbrățișat și au asistat la intonarea imnurilor naționale, precum și la un survol al unor avioane militare.
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Gestul lui Xi Jinping a atras atenția presei internaționale, întrucât liderul chinez nu obișnuiește să întâmpine personal la aeroport toți șefii de stat aflați în vizită. Vladimir Putin, care sosise anterior în China, a fost primit de Cai Qi, unul dintre cei mai importanți oficiali ai Partidului Comunist Chinez. Președintele rus avusese deja o întâlnire bilaterală cu Xi Jinping, în cadrul căreia cei doi au discutat despre consolidarea cooperării dintre Moscova și Beijing.
Negocierile dintre Trump, Putin și Xi Jinping, programate pentru 19 noiembrie. Miza întâlnirii
Întâlnirea informală dintre cei trei lideri are loc înaintea summitului trilateral programat joi, 19 noiembrie. Potrivit informațiilor anunțate de Washington și Beijing, discuțiile oficiale vor viza securitatea internațională, stabilitatea strategică și controlul armamentului nuclear. Pe agenda reuniunii se află și relațiile economice dintre Statele Unite, Rusia și China, într-un moment marcat de sancțiuni, restricții comerciale și tensiuni geopolitice.
Donald Trump a anunțat anterior că intenționează să discute inclusiv despre războiul din Ucraina, în timp ce oficialii ruși au indicat că ar putea fi abordată și situația din Iran. Summitul istoric dintre Trump, Putin și Xi Jinping este urmărit cu atenție la nivel internațional, în condițiile în care eventualele înțelegeri dintre cele trei mari puteri ar putea influența relațiile diplomatice și echilibrul de securitate global.