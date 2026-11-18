Donald Trump a ajuns în China pentru unul dintre cele mai importante summituri internaționale ale anului. Președintele american urmează să se întâlnească joi, 19 noiembrie, cu Vladimir Putin și Xi Jinping, în orașul Shenzhen, pentru negocieri la cel mai înalt nivel. Înaintea reuniunii trilaterale, liderii Rusiei și Chinei au avut deja o întrevedere bilaterală, în cadrul căreia au discutat despre consolidarea parteneriatului dintre Moscova și Beijing. Pe agenda summitului se află războiul din Ucraina, conflictul din Iran, reducerea arsenalelor nucleare și relațiile comerciale dintre marile puteri.
Putin și Xi Jinping, întâlnire înaintea summitului cu Trump. Mesajul transmis Occidentului
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și liderul chinez Xi Jinping s-au întâlnit miercuri, 18 noiembrie, la Shenzhen, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Cei doi au discutat despre dezvoltarea relațiilor bilaterale și consolidarea cooperării politice și economice. Xi Jinping a cerut măsuri concrete pentru întărirea parteneriatului dintre Beijing și Moscova, în timp ce Vladimir Putin a apreciat colaborarea dintre cele două țări în problemele internaționale și a subliniat importanța menținerii dialogului într-o perioadă marcată de tensiuni geopolitice.
În cadrul unui discurs susținut în fața liderilor de afaceri reuniți la Shenzhen, Vladimir Putin a criticat sancțiunile economice impuse de statele occidentale și restricțiile comerciale utilizate împotriva unor economii concurente. Liderul rus a susținut că aceste măsuri nu au reușit să blocheze dezvoltarea Rusiei și a pledat pentru consolidarea cooperării economice între statele din regiunea Asia-Pacific. La rândul său, Xi Jinping a cerut susținerea comerțului liber, reducerea barierelor comerciale și protejarea lanțurilor internaționale de aprovizionare.
Donald Trump, discuții cu premierul Japoniei înaintea summitului din China
Înainte de sosirea în China, Donald Trump a participat la o serie de întâlniri diplomatice în Filipine, unde a discutat inclusiv cu premierul Japoniei, Sanae Takaichi. Întrevederea a avut loc pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Tokyo și Beijing, provocate de disputa privind Taiwanul și de pozițiile celor două state în privința securității regionale. Japonia încearcă să își consolideze cooperarea cu Washingtonul, în condițiile în care activitatea militară a Chinei în regiune și perspectivele unui eventual conflict în jurul Taiwanului provoacă îngrijorare în rândul aliaților americani.
În cadrul discuțiilor, premierul japonez a subliniat importanța menținerii unei regiuni Indo-Pacific libere și deschise, precum și necesitatea consolidării capacității statelor de a lua decizii fără presiuni externe. Întrevederea a avut loc înaintea reuniunii trilaterale din China, pe care Japonia și alte state din regiune o urmăresc cu atenție, având în vedere că eventualele înțelegeri dintre Washington, Beijing și Moscova ar putea influența echilibrul de securitate din Asia.
Ucraina, Iranul și armele nucleare, principalele mize ale negocierilor dintre Trump, Putin și Xi Jinping
Una dintre cele mai importante teme ale summitului din 19 noiembrie este securitatea internațională. Donald Trump intenționează să discute despre reducerea arsenalelor nucleare, în condițiile în care ultimul mare tratat de control al armamentului strategic dintre Statele Unite și Rusia, New START, a expirat în februarie 2026. Washingtonul încearcă să aducă și China în discuțiile privind limitarea armamentului nuclear, însă Beijingul a susținut în repetate rânduri că arsenalele americane și ruse sunt mult mai mari și ar trebui reduse înaintea unor negocieri privind propriile capacități nucleare.
Pe agenda întâlnirii se află și conflictul din Iran, dar și relațiile comerciale dintre Statele Unite și China. Donald Trump a anunțat că intenționează să discute inclusiv despre războiul din Ucraina, deși inițial oficialii americani nu indicau acest subiect printre prioritățile reuniunii. Președintele american a susținut că pierderile de pe front sunt extrem de ridicate și că negocierile trebuie să abordeze și posibilitatea opririi conflictului. Cifra privind pierderile militare invocată de Trump reprezintă estimarea sa, nu un bilanț confirmat independent.
Summitul din China, comparat cu Conferința de la Ialta. Temerile privind viitorul Ucrainei
Întâlnirea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping este programată pentru joi, 19 noiembrie, la Shenzhen, și reprezintă prima reuniune oficială în acest format între liderii celor trei state. Potrivit programului anunțat de Casa Albă, Trump urmează să aibă mai întâi o întrevedere bilaterală cu Xi Jinping, la ora locală 12:45, iar negocierile trilaterale sunt programate de la ora 14:30. Beijingul a transmis că discuțiile vor urmări menținerea păcii internaționale și promovarea stabilității strategice în relațiile dintre marile puteri.
Reuniunea a fost comparată de unii observatori cu istorica Conferință de la Ialta, din 1945, când liderii Statelor Unite, Uniunii Sovietice și Marii Britanii au negociat organizarea lumii după cel de-al Doilea Război Mondial. În Ucraina și în unele capitale europene există îngrijorări că marile puteri ar putea negocia înțelegeri cu implicații asupra securității europene fără participarea directă a Kievului. Kremlinul a respins însă ideea unei noi Conferințe de la Ialta, susținând că fiecare stat trebuie să își poată decide propriul viitor.
Summitul de joi este considerat o reuniune diplomatică fără precedent prin participarea simultană a liderilor Statelor Unite, Rusiei și Chinei. Deși nu au fost anunțate acorduri concrete înaintea discuțiilor, rezultatele negocierilor ar putea avea implicații importante pentru relațiile dintre cele trei puteri, controlul armamentului nuclear, comerțul internațional și conflictele aflate în desfășurare.