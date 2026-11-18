Scris de Mădălina Cristea Publicat: 18 nov. 2026, 11:12

Donald Trump a ajuns în China pentru unul dintre cele mai importante summituri internaționale ale anului. Președintele american urmează să se întâlnească joi, 19 noiembrie, cu Vladimir Putin și Xi Jinping, în orașul Shenzhen, pentru negocieri la cel mai înalt nivel. Înaintea reuniunii trilaterale, liderii Rusiei și Chinei au avut deja o întrevedere bilaterală, în cadrul căreia au discutat despre consolidarea parteneriatului dintre Moscova și Beijing. Pe agenda summitului se află războiul din Ucraina, conflictul din Iran, reducerea arsenalelor nucleare și relațiile comerciale dintre marile puteri.

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