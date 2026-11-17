Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 17 nov. 2026, 21:42

Vladimir Putin a sosit la Shenzhen, unde va participa la summitul APEC din 18-19 noiembrie. Liderul de la Kremlin urmează să se întâlnească joi cu Donald Trump și Xi Jinping, într-o reuniune trilaterală fără precedent, care ar putea aduce în discuție securitatea nucleară și relațiile dintre marile puteri.

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