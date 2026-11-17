Vladimir Putin a sosit la Shenzhen, unde va participa la summitul APEC din 18-19 noiembrie. Liderul de la Kremlin urmează să se întâlnească joi cu Donald Trump și Xi Jinping, într-o reuniune trilaterală fără precedent, care ar putea aduce în discuție securitatea nucleară și relațiile dintre marile puteri.
Președintele rus Vladimir Putin a sosit marți în orașul Shenzhen, din sudul Chinei, unde va participa la reuniunea liderilor Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programată pentru 18 și 19 noiembrie. Potrivit agenției Xinhua, liderul de la Kremlin a ajuns în China înaintea unui summit urmărit cu atenție de comunitatea internațională, în special datorită întâlnirilor care vor avea loc în marja evenimentului.
Agenția Anadolu relatează că avionul lui Putin a aterizat pe aeroportul Bao'an din Shenzhen, iar sosirea președintelui rus a fost transmisă în direct de televiziunile din Rusia. Potrivit informațiilor publicate de AFP, care citează presa de stat rusă, vizita are loc înaintea unei reuniuni la care sunt așteptați și președintele american Donald Trump, respectiv liderul chinez Xi Jinping.
Putin, Trump și Xi Jinping, prima întâlnire în format trilateral
Principalul eveniment diplomatic din cadrul summitului este întâlnirea programată joi, 19 noiembrie, între Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping. Cei trei lideri urmează să participe la prima reuniune organizată în acest format, iar discuțiile sunt urmărite în contextul tensiunilor internaționale și al competiției dintre marile puteri.
China a confirmat întâlnirea și a transmis că discuțiile vor avea ca temă protejarea păcii mondiale. Potrivit AFP, administrația americană nu se așteaptă ca Donald Trump să aducă în discuție războiul declanșat de Rusia în Ucraina. În schimb, Washingtonul este interesat de posibilitatea unor discuții privind reducerea arsenalelor nucleare.
Kremlinul consideră reuniunea una importantă din punct de vedere simbolic. Analiștii citați de AFP apreciază că Vladimir Putin ar putea obține un avantaj diplomatic prin simpla participare la aceeași masă cu liderii american și chinez, într-un moment în care Rusia încearcă să-și consolideze poziția pe scena internațională.
Securitatea nucleară și relațiile dintre marile puteri, printre temele summitului
Controlul armamentului nuclear se numără printre subiectele importante care ar putea ajunge pe agenda discuțiilor. Administrația Trump dorește implicarea Chinei în viitoare negocieri privind reducerea arsenalelor nucleare, în condițiile în care Beijingul și-a extins capacitățile militare în acest domeniu.
Există însă diferențe importante între pozițiile celor trei state. China are un arsenal nuclear mai redus decât Statele Unite și Rusia și consideră că dezvoltarea acestuia este necesară pentru menținerea capacității de descurajare. Din acest motiv, analiștii sunt sceptici în privința posibilității unui acord trilateral privind reducerea armelor nucleare.
Pe lângă securitatea nucleară, discuțiile de la Shenzhen ar putea aborda relațiile comerciale dintre Washington și Beijing, livrările de materii prime esențiale, inteligența artificială și tensiunile geopolitice din mai multe regiuni ale lumii.
Shenzhen, transformat într-o zonă cu restricții înaintea sosirii liderilor
Organizarea summitului APEC a determinat autoritățile chineze să impună măsuri speciale în Shenzhen, orașul în care sunt așteptați aproximativ 20 de lideri și delegațiile acestora. Potrivit unei relatări Reuters publicate marți, peste 1,5 milioane de proprietari de autoturisme au acceptat să nu folosească mașinile în schimbul unor stimulente pentru transportul public.
În mai multe zone ale orașului, mașinile înmatriculate în afara Shenzhenului nu vor putea circula în timpul zilei. Autoritățile au interzis și folosirea claxoanelor, iar dronele utilizate pentru livrări au fost retrase temporar din activitate. Compania Meituan a suspendat aceste servicii pentru zece zile.
Pregătirile au inclus și restricții privind circulația bicicletelor electrice, închiderea unor drumuri și încurajarea angajatorilor să permită munca de la distanță. Măsurile urmăresc să asigure desfășurarea în condiții de securitate a reuniunii internaționale și să prezinte Shenzhen drept un important centru tehnologic și economic al Chinei.
Reuniunea APEC din 18-19 noiembrie aduce la aceeași masă lideri din regiunea Asia-Pacific, însă atenția internațională se concentrează în special asupra întâlnirii trilaterale dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin, programată pentru ultima zi a summitului.