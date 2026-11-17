Circulația trenurilor pe Podul Kerci, care leagă Federația Rusă de peninsula Crimeea, a fost reluată marți după o scurtă suspendare, însă traficul rutier rămâne în continuare închis în urma avariilor provocate de atacurile ucrainene, potrivit Reuters. Autoritățile ruse au recomandat șoferilor care vor să traverseze strâmtoarea Kerci să utilizeze feriboturile, după ce un segment al părții rutiere a podului s-a prăbușit.
Circulația trenurilor pe Podul Kerci, care leagă Federația Rusă de peninsula Crimeea, a fost reluată marți după o scurtă suspendare, însă traficul rutier rămâne în continuare închis în urma avariilor provocate de atacurile ucrainene, potrivit Reuters.
Autoritățile ruse au recomandat șoferilor care vor să traverseze strâmtoarea Kerci să utilizeze feriboturile, după ce un segment al părții rutiere a podului s-a prăbușit.
Operațiunea în 7 pași prin care Ucraina a distrus podul strategic
Atacul face parte dintr-o nouă operațiune ucraineană împotriva infrastructurii considerate esențiale pentru Rusia în războiul din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat imagini care ar arăta prăbușirea arcului principal al podului în strâmtoarea Kerci, imagini pe care Reuters precizează că nu le-a putut verifica independent.
Statul Major al Ucrainei a afirmat că arcul și o porțiune a secțiunii rutiere s-au prăbușit în urma unor lovituri puternice, însă partea feroviară a rămas în picioare, deși a suferit avarii.
Podul Kerci, arteră vitală pentru alimentarea celor peste 1,9 miloiane de locuitori ai peninsulei Crimeea, marea majoritate ruși
Podul Kerci, inaugurat după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, este unul dintre cele mai importante simboluri ale controlului Moscovei asupra peninsulei și un obiectiv strategic major pentru aprovizionarea regiunii. Deși în primii ani ai războiului a reprezentat o rută logistică esențială pentru armata rusă,
Moscova utilizează în prezent într-o măsură mai mare coridorul terestru care traversează teritoriile ocupate din sudul Ucrainei. [Impactul avariilor ar putea depăși însă zona militară. Podul traversează un canal folosit de navele comerciale care intră și ies din Marea Azov, o regiune importantă pentru exporturile de cereale. Potrivit analiștilor citați de Reuters, prăbușirea structurii și resturile ajunse în apă ar putea întârzia reluarea transportului maritim prin zonă, până la finalizarea operațiunilor de degajare.
Moscova susține că podul va fi reparat și consolidat. [reuters.com]
Atacul din această săptămână este una dintre cele mai grave lovituri suferite de Podul Kerci de la începutul războiului și vine în contextul intensificării operațiunilor reciproce asupra infrastructurii strategice din Rusia și Ucraina.