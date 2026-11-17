Scris de Emanuel Focșan Publicat: 17 nov. 2026, 15:57

Circulația trenurilor pe Podul Kerci, care leagă Federația Rusă de peninsula Crimeea, a fost reluată marți după o scurtă suspendare, însă traficul rutier rămâne în continuare închis în urma avariilor provocate de atacurile ucrainene, potrivit Reuters. Autoritățile ruse au recomandat șoferilor care vor să traverseze strâmtoarea Kerci să utilizeze feriboturile, după ce un segment al părții rutiere a podului s-a prăbușit.

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