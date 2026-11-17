Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 nov. 2026, 11:56

Tragedie aviatică în Serbia, țară vecină cu România. Un avion militar de vânătoare MiG-29 s-a prăbușit marți dimineață, 17 noiembrie, pe un câmp din apropierea capitalei Belgrad. Pilotul aflat la manșa aeronavei și-a pierdut viața în urma impactului violent cu solul. La locul accidentului au fost mobilizate numeroase echipaje de intervenție, iar imaginile apărute în presa sârbă arată epava cuprinsă de flăcări și un nor gros de fum negru. Cauza prăbușirii nu este cunoscută.

Distribuie articolul