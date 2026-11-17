Tragedie aviatică în Serbia, țară vecină cu România. Un avion militar de vânătoare MiG-29 s-a prăbușit marți dimineață, 17 noiembrie, pe un câmp din apropierea capitalei Belgrad. Pilotul aflat la manșa aeronavei și-a pierdut viața în urma impactului violent cu solul. La locul accidentului au fost mobilizate numeroase echipaje de intervenție, iar imaginile apărute în presa sârbă arată epava cuprinsă de flăcări și un nor gros de fum negru. Cauza prăbușirii nu este cunoscută.
Avion militar MiG-29, prăbușit lângă Belgrad. Pilotul a murit în urma impactului
Accidentul s-a produs marți dimineață, între localitățile Nova Pazova și Stara Pazova, situate la nord-vest de Belgrad. Aeronava aparținea Forțelor Aeriene ale Serbiei și s-a prăbușit pe un teren agricol, în apropierea unei importante baze militare. Primele informații apărute în presa locală indicau că un avion de luptă a căzut în zonă, fără să existe inițial date despre soarta pilotului. Ulterior, decesul acestuia a fost confirmat de televiziunea publică sârbă.
Avionul era un MiG-29 din dotarea Brigăzii 204 de Aviație a Armatei Serbiei, unitate staționată la baza aeriană Batajnica, din apropierea Belgradului. Nu se știe deocamdată dacă aeronava executa un zbor de antrenament sau o altă misiune militară în momentul producerii accidentului. De asemenea, autoritățile nu au comunicat identitatea pilotului și nici informații despre eventuale alte victime.
Aeronava a luat foc după prăbușire. Intervenție de urgență a armatei și pompierilor
Imaginile distribuite pe rețelele sociale din Serbia surprind urmările accidentului. Avionul s-a prăbușit pe un câmp, iar epava a fost cuprinsă de flăcări. Un nor dens de fum negru s-a ridicat deasupra zonei, în timp ce echipajele de intervenție au ajuns la locul tragediei pentru stingerea incendiului și securizarea perimetrului, conform Bgnes.com.
La intervenție participă militari ai Armatei Serbiei, polițiști, membri ai Poliției Militare, pompieri și echipaje medicale de urgență. Zona accidentului a fost securizată, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care aeronava a pierdut altitudine și s-a prăbușit. Până la momentul primelor informări, Ministerul Apărării din Serbia nu transmisese un comunicat oficial privind cauzele accidentului. Nu există date confirmate despre o posibilă defecțiune tehnică sau o eroare de pilotaj.