Zelenski cere Europei rachete cu care Ucraina să lovească Rusia. Avertismentul liderului de la Kiev privind un nou atac rusesc
Zelenski cere Europei rachete cu care Ucraina să lovească Rusia
Volodimir Zelenski solicită statelor europene să furnizeze Ucrainei rachete capabile să lovească eficient ținte din Rusia, după ce Moscova ar primi zeci de rachete balistice nord-coreene în fiecare lună. În paralel, negociatorii ucraineni, americani și europeni au discutat despre viitoarele tratative pentru încheierea războiului.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le solicită aliaților europeni să furnizeze armatei de la Kiev rachete cu rază de acțiune și precizie suficiente pentru a lovi ținte din Rusia. Cererea vine după ce liderul ucrainean a afirmat că Moscova primește din Coreea de Nord noi rachete balistice, în cantități de zeci de unități în fiecare lună.
Zelenski consideră că Ucraina trebuie să poată răspunde cu arme comparabile amenințării reprezentate de armamentul nord-coreean folosit de Rusia. El a atras atenția că Europa deține sisteme capabile să producă pagube importante asupra unor ținte rusești.
„Rusia primește, din păcate, noi rachete balistice din Coreea de Nord. Vorbim despre zeci de rachete pe lună”, a declarat președintele ucrainean.
Liderul de la Kiev a cerut sprijin european pentru ca armata ucraineană să poată răspunde acestei amenințări „cu arme egale” și să lupte împotriva „banditismului global rusesc”.
„Europa dispune de rachete capabile să dea lovituri cu adevărat eficiente”, a subliniat Zelenski.
Negociatorii ucraineni, americani și europeni au discutat despre viitoarele tratative cu Rusia
În paralel cu solicitarea privind livrările de armament, Volodimir Zelenski a anunțat că reprezentanții Ucrainei, Statelor Unite și ai aliaților europeni au avut luni o primă discuție comună despre viitoarele negocieri pentru încheierea războiului.
La reuniunea desfășurată online au participat emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff, alături de reprezentanți ai Franței, Germaniei, Regatului Unit, Italiei și Poloniei. Au fost implicați, de asemenea, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Consiliului European, precum și un reprezentant al NATO.
„Pentru prima dată, Europa a fost pe deplin reprezentată în această discuție chiar de cei care o vor reprezenta în negocierile cu rușii”, a declarat Zelenski.
Președintele ucrainean a recunoscut că discuția nu a fost una ușoară, dar a susținut că participanții au ajuns la un rezultat. El nu a oferit detalii despre concluziile reuniunii, însă Reuters relatează că reprezentanții au convenit să se întâlnească la Berlin, în cadrul discuțiilor cu statele din Coaliția de Voință, care susțin Ucraina.
Europa își pregătește echipa pentru negocierile cu Rusia, dar Moscova refuză participarea
Stabilirea unei echipe europene de negociere a fost discutată de liderii Uniunii Europene la reuniunea informală desfășurată vineri la Dublin. Statele membre au decis să nu desemneze un singur reprezentant al blocului comunitar, ci să participe printr-o echipă formată din reprezentanți ai celor cinci state din grupul E5 — Germania, Franța, Italia, Polonia și Regatul Unit — alături de oficiali ai Comisiei Europene și ai Consiliului European.
Decizia vine după ce Rusia a transmis că nu acceptă participarea reprezentanților europeni la masa negocierilor privind Ucraina. Luni, consilierul Kremlinului Iuri Ușakov a reafirmat că Moscova nu și-a dat acordul pentru includerea europenilor în următoarea rundă de discuții, contrazicând declarațiile făcute anterior de negociatorii americani.
Potrivit informațiilor prezentate de Comisia Europeană la briefingul de luni, echipa europeană va lucra în principal la două direcții: obținerea unor garanții de securitate solide și obligatorii din punct de vedere juridic pentru Ucraina, respectiv pregătirea unui pachet de măsuri pentru prosperitatea țării după război. Reprezentanții instituției au precizat că nu există, deocamdată, informații despre data următoarei runde de negocieri.
Negocieri reluate după prima întâlnire trilaterală din ultimele nouă luni
Discuțiile de luni au avut loc la mai puțin de o săptămână după ce oficiali ucraineni, americani și ruși s-au întâlnit în Abu Dhabi. A fost prima rundă de negocieri trilaterale din ultimele nouă luni, potrivit Reuters.
În acest context, Zelenski a transmis că demersurile diplomatice continuă și că echipa ucraineană încearcă să contribuie constructiv la găsirea unei soluții pentru încheierea conflictului.
„Procesele diplomatice sunt în plină desfășurare și sperăm că aceste eforturi nu vor fi în zadar. Echipa noastră lucrează în cel mai constructiv mod posibil”, a afirmat liderul de la Kiev.
Zelenski avertizează că Rusia pregătește noi atacuri aeriene
Pe lângă informațiile despre livrările de rachete nord-coreene și discuțiile diplomatice, președintele ucrainean le-a transmis concetățenilor să fie atenți la alertele de raid aerian. Potrivit informațiilor obținute de serviciile de informații ucrainene, Rusia ar pregăti noi lovituri asupra unor ținte din Ucraina, în cursul serii de luni, în timpul nopții și pe parcursul zilei de marți.
Zelenski a cerut populației să respecte avertizările autorităților și să se protejeze în cazul unor atacuri.
„În această noapte și toată ziua de mâine, vă rugăm să fiți atenți la alerte, există informații conform cărora rușii pregătesc lovituri”, a transmis președintele ucrainean.
El a avertizat, totodată, că orice nou atac al Rusiei va primi un răspuns din partea Ucrainei. Reuters a confirmat că liderul de la Kiev a făcut avertismentul în discursul său video de luni seară, invocând informațiile serviciilor de informații
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