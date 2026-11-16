Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 16 nov. 2026, 23:02

Volodimir Zelenski solicită statelor europene să furnizeze Ucrainei rachete capabile să lovească eficient ținte din Rusia, după ce Moscova ar primi zeci de rachete balistice nord-coreene în fiecare lună. În paralel, negociatorii ucraineni, americani și europeni au discutat despre viitoarele tratative pentru încheierea războiului.

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