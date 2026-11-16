Ce au descoperit cercetătorii în lava radioactivă de la Cernobîl, la 40 de ani de la producerea dezastrului

Publicat 16 nov. 2026, 19:49 Actualizat 16 nov. 2026, 20:00

Oamenii de știință au identificat noi detalii despre formarea masei radioactive apărute după explozia reactorului de la Cernobîl. Cunoscută drept „Piciorul elefantului”, aceasta poate provoca efecte devastatoare după numai câteva minute de expunere.

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