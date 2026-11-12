NASA recrutează o nouă generație de astronauți pentru misiunile pe Lună. Salariul ajunge la 164.395 de dolari pe an
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NASA își pregătește viitoarele echipaje pentru explorarea Lunii și a planetei Marte. Agenția americană caută o nouă generație de astronauți, care ar putea locui și lucra într-o bază lunară, în schimbul unui salariu anual considerabil.
Agenția spațială americană NASA a deschis o nouă campanie de recrutare pentru programul său de astronauți, în contextul pregătirilor pentru revenirea oamenilor pe Lună și dezvoltarea viitoarelor misiuni către Marte. Candidații selectați ar putea participa la explorarea suprafeței lunare, la activitățile unei viitoare baze spațiale și la testarea tehnologiilor necesare explorării planetei Marte. Salariul anual anunțat pentru aceste posturi este de 164.395 de dolari, însă accesul în program presupune îndeplinirea unor criterii profesionale și medicale stricte.
NASA a lansat recrutarea. Până când pot fi depuse candidaturile
Noua campanie de selecție a început pe 7 noiembrie 2026, iar persoanele interesate au la dispoziție până la 3 decembrie 2026 pentru a-și trimite dosarele. Potrivit calendarului publicat de agenție, viitoarea promoție de astronauți va fi prezentată în toamna anului 2027.
Administratorul NASA, Jared Isaacman, a descris această perioadă drept una deosebit de importantă pentru cei care își doresc o carieră în explorarea spațiului.
„Este un moment extraordinar pentru a te alătura corpului de astronauți NASA”, a declarat acesta, subliniind că viitorii membri ai echipajelor ar putea ajunge să pășească pe Lună, să locuiască și să lucreze într-o bază lunară și să contribuie la pregătirea unor expediții cu echipaj uman spre Marte.
Ce studii și experiență trebuie să aibă viitorii astronauți
Recrutarea se adresează exclusiv cetățenilor Statelor Unite. NASA caută persoane cu pregătire academică solidă și experiență profesională în domenii tehnice sau științifice.
În mod obișnuit, candidații trebuie să dețină o diplomă de master într-un domeniu STEM, precum inginerie, informatică, biologie sau fizică. Agenția ia în considerare și alte trasee educaționale, inclusiv studii doctorale, diplome în medicină sau absolvirea unor programe specializate pentru piloți de încercare.
Pe lângă pregătirea universitară, este necesară o experiență profesională relevantă de cel puțin trei ani. Pentru piloți sunt prevăzute criterii alternative, care țin cont de orele de zbor acumulate și de experiența de operare a aeronavelor.
Selecția nu se limitează însă la diplome și experiență. Candidații trebuie să treacă și prin evaluări medicale riguroase, care verifică dacă sunt apți pentru misiuni spațiale de lungă durată. Capacitatea de comunicare, aptitudinile de conducere și abilitatea de a lucra în echipă sunt, de asemenea, criterii importante.
Cât câștigă un astronaut NASA
Salariul anual indicat în anunțul de angajare pentru 2026 este de 164.395 de dolari. Remunerația poate suferi modificări în funcție de actualizările salariale aplicabile în anii următori.
Dincolo de veniturile oferite, postul presupune un nivel ridicat de responsabilitate și o pregătire îndelungată. Viitorii astronauți trebuie să fie pregătiți pentru activități complexe, de la operarea echipamentelor și a vehiculelor spațiale până la gestionarea situațiilor de urgență.
Peste 8.000 de persoane au candidat pentru numai 10 locuri la selecția precedentă
Procesul de recrutare este extrem de competitiv. La campania precedentă, desfășurată în 2024, NASA a primit peste 8.000 de candidaturi, dar a selectat numai zece persoane, anunțate în 2025.
Cei care trec de selecție urmează aproximativ doi ani de pregătire la Centrul Spațial Johnson din Houston, Texas. Programul include exerciții pentru activități extravehiculare, instruire în utilizarea sistemelor robotice, operarea navelor spațiale și simulări ale situațiilor de urgență.
Obținerea calificării de astronaut nu înseamnă însă că fiecare candidat va pleca imediat într-o misiune. După absolvirea pregătirii, astronauții pot primi diferite responsabilități, inclusiv participarea la dezvoltarea tehnologiilor spațiale și sprijinirea echipelor aflate deja în misiuni.
NASA are în prezent 32 de astronauți activi. Din anii 1960, când a început programul modern de selecție, agenția a ales în total 370 de persoane pentru pregătirea de astronaut.
Când vor fi anunțați noii astronauți NASA
Noua campanie de recrutare face parte din eforturile agenției americane de a pregăti următoarea etapă a explorării spațiale, inclusiv programul Artemis și planurile pentru o prezență umană de durată pe Lună.
Un obiectiv important este explorarea regiunii polului sud lunar, unde NASA intenționează să dezvolte infrastructură și să desfășoare activități științifice. Experiența acumulată în aceste misiuni ar urma să contribuie și la pregătirea viitoarelor călătorii cu echipaj uman spre Marte.
Persoanele care îndeplinesc condițiile pot depune candidatura prin platforma federală USAJOBS până la 3 decembrie 2026, ora 23:59, ora de est a SUA.
Evaluarea dosarelor este programată pentru primele luni ale anului 2027, iar interviurile și testele finale vor avea loc în primăvară și vară. NASA estimează că va prezenta noua generație de astronauți în toamna anului 2027, urmând ca pregătirea propriu-zisă să înceapă în perioada iernii 2027-2028.
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