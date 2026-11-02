Val de atacuri asupra sistemelor frigorifice din supermarketuri. România, printre țările afectate

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 2 nov. 2026, 23:21

Șase magazine din România aparținând aceluiași lanț comercial ar fi fost vizate de un posibil atac informatic prin care au fost modificate setările vitrinelor frigorifice, existând riscul deteriorării unor cantități importante de produse perisabile. Incidente similare au fost raportate în noaptea de duminică spre luni, 2 noiembrie, în mai multe țări europene, unde sistemele de răcire ale supermarketurilor ar fi fost compromise, provocând pagube estimate la milioane de euro.

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