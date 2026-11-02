Val de atacuri asupra sistemelor frigorifice din supermarketuri. România, printre țările afectate

Șase magazine din România aparținând aceluiași lanț comercial ar fi fost vizate de un posibil atac informatic prin care au fost modificate setările vitrinelor frigorifice, existând riscul deteriorării unor cantități importante de produse perisabile. Incidente similare au fost raportate în noaptea de duminică spre luni, 2 noiembrie, în mai multe țări europene, unde sistemele de răcire ale supermarketurilor ar fi fost compromise, provocând pagube estimate la milioane de euro.
Frigiderele din șase magazine din România au înregistrat temperaturi anormale
Un posibil atac cibernetic de tipul celor care au vizat sistemele de refrigerare ale supermarketurilor din mai multe state europene ar fi afectat și România. Șase magazine aparținând aceluiași lanț comercial au raportat creșteri bruște și neobișnuite ale temperaturii din echipamentele frigorifice, iar cazul a fost notificat către Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), scrie news.ro.
„Pe 2 noiembrie, în jurul orei 1.30, echipamentele frigorifice din 6 magazine au urcat la temperaturi foarte mari. Problema a fost observată abia la 8.00. S-a raportat incidentul către DNSC ca un posibil atac cibernetic asupra controllerelor ce gestionau frigidere. Controllerele erau legate prin routere GSM cu IP fix, accesibile direct din internet şi rulau versiuni de software destul de vechi”, a declarat Cîmpean pentru Libertatea.
Supermarketuri din mai multe țări europene, afectate de incidente similare
Suspiciunile sunt cu atât mai serioase cu cât incidente aproape identice au fost semnalate în mai multe state europene. Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, magazine din Belgia, Luxemburg, Suedia, Irlanda, Țările de Jos, Estonia și Finlanda au raportat creșteri neobișnuite ale temperaturii din frigidere și congelatoare.
Retailerul olandez Ahold Delhaize, deținătorul brandului Mega Image înn România, a confirmat că un „incident IT” a afectat sistemele de răcire din zeci de supermarketuri din Belgia și Luxemburg, în timp ce alte lanțuri comerciale europene au anunțat probleme similare.
În Belgia, companiile care gestionează sistemele de refrigerare au mobilizat echipe de urgență pentru limitarea efectelor incidentelor. Potrivit presei locale, tehnicienii au intervenit încă din timpul nopții pentru a deconecta instalațiile afectate de la rețea și pentru a preveni deteriorarea mărfurilor perisabile.
Uniunea Europeană: „Repetarea acestor atacuri este extrem de îngrijorătoare”
Valul de incidente a atras atenția și la Bruxelles. Christophe Hansen, comisarul european responsabil pentru Agricultură, a avertizat că repetarea unor astfel de atacuri reprezintă un motiv major de îngrijorare pentru securitatea infrastructurilor comerciale și alimentare din Uniunea Europeană.
„Repetarea acestor atacuri cibernetice este extrem de îngrijorătoare”, a transmis oficialul european.
Autoritățile europene și experții în securitate informatică încearcă acum să stabilească dacă incidentele din mai multe țări au o cauză comună și dacă este vorba despre o campanie coordonată care vizează infrastructura tehnică a marilor lanțuri de retail.