Cum eliberezi memoria telefonului fără să pierzi pozele: ghid pentru Android și iPhone
Cum eliberezi memoria telefonului fără să pierzi pozele. Foto/Profimedia
Telefonul îți afișează mesajul că spațiul de stocare este aproape plin? Înainte să ștergi fotografiile și videoclipurile preferate, există câteva soluții prin care poți elibera memoria telefonului fără să pierzi amintirile importante. Cu ajutorul Google Photos, al instrumentelor de curățare și al setărilor disponibile pe Android și iPhone, poți recupera spațiu și poți îmbunătăți funcționarea dispozitivului.
De cele mai multe ori, memoria telefonului este ocupată de fotografii, filmări, fișiere descărcate, aplicații și materiale primite prin WhatsApp. Identificarea fișierelor care ocupă cel mai mult spațiu te ajută să faci ordine fără să ștergi date de care ai nevoie.
1. Salvează pozele în Google Photos înainte să eliberezi spațiul
Una dintre cele mai simple metode prin care poți elibera memoria telefonului fără să pierzi fotografiile este să folosești Google Photos. Serviciul permite salvarea fotografiilor și videoclipurilor în contul Google, astfel încât acestea să poată fi accesate ulterior de pe dispozitive compatibile.
Înainte să începi, verifică dacă toate fotografiile importante au fost încărcate în cont.
Urmează acești pași:
Deschide aplicația Google Photos.
Apasă pe fotografia de profil din partea de sus a ecranului.
Verifică starea copiei de siguranță și așteaptă finalizarea încărcării, dacă procesul este încă în desfășurare.
Deschide setările sau meniul aplicației și caută opțiunea „Eliberează spațiu” (Free up space).
Citește mesajul de confirmare și verifică ce fișiere urmează să fie eliminate de pe dispozitiv.
Confirmă operațiunea numai după ce te-ai asigurat că fotografiile și videoclipurile sunt salvate în cont.
Funcția elimină copiile locale eligibile ale fișierelor care au fost deja salvate în Google Photos. Fotografiile respective pot fi accesate în continuare din cont, cu condiția să nu le ștergi ulterior din serviciul cloud.
Important: verifică atent diferența dintre „Eliberează spațiu” și ștergerea obișnuită a fotografiilor. Dacă ștergi manual imagini din Google Photos, operațiunea le poate elimina și din contul sincronizat. Nu folosi această metodă pentru fotografii care nu au fost încă salvate.
Poți consulta instrucțiunile oficiale în centrul de ajutor Google Photos.
2. Șterge fișierele inutile care ocupă memoria telefonului
Nu toate fișierele care consumă spațiu sunt fotografii. Descărcările vechi, documentele uitate și videoclipurile pe care nu le mai folosești pot ocupa sute de megabytes sau chiar mai mulți gigabytes.
Pe Android, poți deschide aplicația Files by Google sau managerul de fișiere instalat de producător. Verifică în special următoarele categorii:
Fișierele descărcate din browser.
Documentele PDF pe care nu le mai folosești.
Capturile de ecran vechi.
Videoclipurile salvate din aplicații.
Fișierele duplicate și copiile inutile.
Înainte de ștergere, deschide fișierele pentru a verifica dacă nu conțin informații importante. Dacă ai documente pe care vrei să le păstrezi, mută-le într-un spațiu de stocare sigur.
Poți consulta și pagina oficială Files by Google, unde găsești informații despre gestionarea fișierelor și eliberarea spațiului.
3. Cum eliberezi spațiu ocupat de WhatsApp
WhatsApp poate deveni una dintre aplicațiile care consumă cel mai mult spațiu, mai ales dacă participi la grupuri în care se trimit frecvent fotografii, clipuri video și documente.
Pentru a identifica fișierele mari:
Deschide WhatsApp.
Intră în Setări.
Accesează secțiunea Stocare și date.
Deschide Gestionarea stocării.
Verifică fișierele mari și materialele care ocupă mult spațiu.
Selectează doar elementele de care nu mai ai nevoie.
Dacă vrei să păstrezi fotografiile sau videoclipurile importante, salvează-le într-o locație sigură înainte să le ștergi din conversații.
Nu este recomandat să dezinstalezi WhatsApp doar pentru a recupera spațiu fără să verifici în prealabil backupul conversațiilor. Restaurarea mesajelor depinde de existența unei copii de siguranță corespunzătoare și de respectarea condițiilor de restaurare.
4. Cum eliberezi memoria unui telefon Android
Pe telefoanele Android, meniurile pot avea denumiri diferite în funcție de producător și de versiunea sistemului de operare. În general, poți începe din Setări, apoi din secțiunea Stocare sau Spațiu de stocare.
Acolo poți vedea cât spațiu este ocupat de aplicații, imagini, videoclipuri și alte fișiere.
Șterge memoria cache a aplicațiilor
Unele aplicații păstrează temporar imagini și alte date pentru a se încărca mai repede. Aceste date sunt cunoscute drept cache.
Pentru a o șterge, deschide Setări, intră în Aplicații, selectează aplicația dorită și caută secțiunea Stocare. Dacă este disponibilă, folosește opțiunea de ștergere a memoriei cache.
Ai grijă să nu confunzi această opțiune cu ștergerea datelor aplicației. Ștergerea datelor poate elimina setări locale, fișiere sau informații de conectare.
Dezinstalează aplicațiile pe care nu le mai folosești
Verifică lista aplicațiilor instalate și identifică programele pe care nu le-ai mai deschis de mult timp. Dezinstalarea unei aplicații inutile poate elibera spațiu pentru fotografii, actualizări și alte fișiere.
Înainte să elimini o aplicație, verifică dacă stochează documente sau informații care nu sunt sincronizate cu un cont.
5. Cum eliberezi spațiu pe iPhone fără să pierzi fotografiile
Pe iPhone, poți identifica rapid ce ocupă memoria folosind instrumentele integrate în iOS.
Deschide Configurări, apoi General și Stocare iPhone. Așteaptă afișarea recomandărilor și a listei aplicațiilor, ordonate în funcție de spațiul utilizat.
În funcție de situație, poți lua în considerare următoarele soluții:
Dezinstalează aplicațiile pe care nu le mai folosești.
Elimină descărcările video sau muzicale pe care le poți obține din nou.
Șterge fișierele inutile din aplicația Fișiere.
Verifică atașamentele mari din aplicațiile de mesagerie.
Activează optimizarea stocării fotografiilor dacă folosești Poze iCloud.
Activează optimizarea stocării pentru Poze iCloud
Dacă folosești Poze iCloud, opțiunea „Optimizează stocarea iPhone” permite păstrarea unor versiuni care ocupă mai puțin spațiu pe dispozitiv, în timp ce originalele la rezoluție completă sunt păstrate în iCloud.
Pentru a utiliza această funcție, accesează Configurări, intră în secțiunea contului Apple, apoi iCloud și Poze. Denumirile exacte pot varia în funcție de versiunea iOS.
Reține că sincronizarea cu iCloud nu este același lucru cu o arhivă independentă. Ștergerea unei fotografii din biblioteca sincronizată o poate elimina și de pe celelalte dispozitive conectate la același cont.
6. Ce să nu faci când memoria telefonului este plină
În încercarea de a recupera rapid spațiu, unele operațiuni pot provoca pierderea accidentală a datelor.
Evită următoarele greșeli:
Nu șterge fotografii înainte să verifici dacă există o copie de siguranță.
Nu goli coșul de gunoi înainte să te asiguri că nu ai eliminat fișiere importante.
Nu șterge datele aplicațiilor fără să înțelegi ce informații sunt afectate.
Nu instala aplicații de curățare necunoscute care solicită acces inutil la fotografii sau documente.
Nu presupune că toate fișierele din cloud sunt salvate complet doar pentru că ai activat sincronizarea.
O copie de siguranță verificată este cea mai bună măsură de precauție înainte de orice operațiune importantă.
7. Cum previi umplerea memoriei telefonului
După ce ai eliberat spațiu, câteva obiceiuri simple te pot ajuta să eviți repetarea problemei.
Verifică memoria telefonului o dată pe lună și elimină descărcările de care nu mai ai nevoie. Revizuiește periodic videoclipurile mari, capturile de ecran și fișierele primite în grupurile de mesagerie.
Dacă faci multe fotografii și filmări, stabilește o metodă de backup pe care o poți verifica ușor. Poți folosi un serviciu cloud, un calculator sau un suport de stocare extern compatibil. Alege soluția în funcție de cantitatea de date, costuri și nivelul de protecție dorit.
Nu aștepta ca spațiul disponibil să ajungă la zero. Păstrarea unei rezerve de memorie poate ajuta la instalarea actualizărilor și la funcționarea normală a aplicațiilor.
Concluzie
Poți elibera memoria telefonului fără să pierzi pozele dacă verifici mai întâi copiile de siguranță și alegi metoda potrivită pentru dispozitivul tău. Google Photos poate elimina copiile locale deja salvate în cont, Android oferă instrumente pentru gestionarea fișierelor și a memoriei cache, iar iPhone permite optimizarea stocării prin setările sistemului și, dacă este activat, prin Poze iCloud.
Începe prin a verifica ce ocupă cel mai mult spațiu, salvează fotografiile importante și șterge doar fișierele de care ești sigur că nu mai ai nevoie. Astfel, poți recupera spațiu fără să riști să pierzi amintirile pe care vrei să le păstrezi.
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