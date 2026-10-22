Cum eliberezi memoria telefonului fără să pierzi pozele: ghid pentru Android și iPhone

Publicat 22 oct. 2026, 23:00 Actualizat 22 oct. 2026, 23:04

Telefonul îți afișează mesajul că spațiul de stocare este aproape plin? Înainte să ștergi fotografiile și videoclipurile preferate, există câteva soluții prin care poți elibera memoria telefonului fără să pierzi amintirile importante. Cu ajutorul Google Photos, al instrumentelor de curățare și al setărilor disponibile pe Android și iPhone, poți recupera spațiu și poți îmbunătăți funcționarea dispozitivului.

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