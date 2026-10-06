WhatsApp începe să blocheze telefoanele vechi. Milioane de utilizatori pot rămâne fără acces la cont

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 6 oct. 2026, 16:51

WhatsApp a început să restricționeze autentificarea unor utilizatori care folosesc telefoane cu versiuni vechi de Android sau iOS. Măsura este implementată la nivel de server și nu depinde de instalarea unei anumite versiuni noi a aplicației, astfel că simpla actualizare a WhatsApp nu este suficientă în cazul dispozitivelor afectate.

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