WhatsApp începe să blocheze telefoanele vechi. Milioane de utilizatori pot rămâne fără acces la cont
WhatsApp începe să blocheze telefoanele vechi
WhatsApp a început să restricționeze autentificarea unor utilizatori care folosesc telefoane cu versiuni vechi de Android sau iOS. Măsura este implementată la nivel de server și nu depinde de instalarea unei anumite versiuni noi a aplicației, astfel că simpla actualizare a WhatsApp nu este suficientă în cazul dispozitivelor afectate.
Noua verificare este introdusă treptat și vizează, în această etapă, anumite conturi de pe Android și iOS. Utilizatorii care întâlnesc noul ecran la autentificare sunt îndrumați să verifice dacă există o actualizare disponibilă pentru sistemul de operare al telefonului și să o instaleze înainte de a încerca din nou să intre în WhatsApp.
WhatsApp poate bloca autentificarea chiar dacă aplicația este actualizată
Schimbarea este importantă deoarece verificarea nu mai ține exclusiv de versiunea aplicației instalate pe telefon. WhatsApp introduce controlul la nivel de server, ceea ce înseamnă că aceeași versiune a aplicației poate funcționa pe un telefon, în timp ce un alt utilizator poate primi mesajul prin care i se cere să își actualizeze sistemul de operare.
În cazul în care apare restricția, utilizatorul nu poate pur și simplu să închidă mesajul și să continue autentificarea. Instrucțiunile afișate cer verificarea software-ului telefonului și instalarea celei mai recente actualizări disponibile. După efectuarea actualizării, utilizatorul poate reveni în WhatsApp și poate încerca din nou să se autentifice.
Asta înseamnă că instalarea celei mai noi versiuni WhatsApp nu rezolvă problema dacă telefonul rulează un sistem de operare considerat prea vechi.
Ce versiuni de Android și iOS mai sunt acceptate
WhatsApp precizează oficial că telefoanele Android cu Android 6.0 sau o versiune mai nouă sunt în prezent acceptate. Compania explică faptul că renunță periodic la sistemele de operare mai vechi pentru a putea susține platformele noi și pentru a ține pasul cu cerințele de securitate și cu evoluția tehnologiei.
În cazul iPhone-urilor, WhatsApp acceptă în prezent iOS 15.1 și versiunile ulterioare. Există însă și o schimbare deja anunțată pentru perioada următoare: din 30 noiembrie 2026, vor fi acceptate doar dispozitivele cu iOS 15.5 sau o versiune mai nouă.
WhatsApp a trecut, de asemenea, la Android 6.0 ca prag minim începând cu 8 septembrie 2026. Prin urmare, utilizatorii telefoanelor care nu mai pot trece la o versiune compatibilă a sistemului de operare se află într-o situație diferită de cei care au pur și simplu o actualizare disponibilă și încă neinstalată.
De ce renunță WhatsApp la telefoanele cu software vechi
Decizia are legătură în primul rând cu securitatea și cu limitările tehnice ale sistemelor de operare foarte vechi.
WhatsApp explică oficial că, în fiecare an, analizează dispozitivele și sistemele de operare cele mai vechi și cu cei mai puțini utilizatori. Unele dintre acestea nu mai primesc cele mai recente actualizări de securitate și pot să nu mai ofere funcțiile necesare pentru rularea serviciului.
Un sistem de operare care nu mai primește remedieri de securitate poate rămâne expus unor vulnerabilități descoperite ulterior. Chiar dacă aplicația WhatsApp este actualizată, ea rulează în continuare pe infrastructura software a telefonului.
De aceea, o aplicație de mesagerie care pune accent pe protejarea conversațiilor nu poate trata separat securitatea aplicației și securitatea dispozitivului pe care aceasta funcționează.
Criptarea mesajelor nu poate proteja un telefon deja compromis
WhatsApp folosește criptare end-to-end pentru conversații, însă această protecție nu înseamnă că un dispozitiv compromis devine automat sigur.
Dacă un atacator reușește să controleze telefonul prin intermediul unei vulnerabilități a sistemului de operare sau al unui program malițios, problema nu mai este interceptarea mesajului în timpul transmiterii. Conținutul poate fi accesat direct pe dispozitiv, înainte ca mecanismele de criptare să își îndeplinească rolul sau după ce mesajul ajunge pe telefon.
Un dispozitiv compromis poate deveni, de asemenea, o cale prin care sunt atacate alte persoane. Un atacator care ajunge să controleze un cont WhatsApp real poate trimite mesaje sau linkuri periculoase către contactele victimei, iar acestea pot avea mai multă încredere într-un mesaj venit de la un prieten sau membru al familiei decât într-un mesaj primit de la un număr necunoscut.
Tocmai de aceea, menținerea sistemului de operare la zi este o componentă importantă a securității, nu doar o modalitate de a primi funcții noi.
Ce trebuie să facă utilizatorii care văd mesajul de blocare
Dacă WhatsApp afișează mesajul prin care cere actualizarea software-ului, primul pas este verificarea actualizărilor disponibile pentru telefon.
Pe Android, utilizatorul trebuie să intre în setările dispozitivului și să verifice secțiunea dedicată actualizărilor sistemului. Pe iPhone, verificarea se face din setările iOS, în zona destinată actualizării software.
Dacă există o versiune nouă compatibilă cu telefonul, aceasta trebuie instalată, după care utilizatorul poate reveni în WhatsApp și poate încerca din nou autentificarea. Acesta este și traseul indicat de noua notificare introdusă de WhatsApp pentru dispozitivele afectate.
Ce se întâmplă dacă telefonul nu mai primește actualizări
Aici apare problema pentru telefoanele foarte vechi.
Dacă producătorul nu mai oferă nicio versiune nouă de Android sau iOS pentru dispozitiv, utilizatorul nu are ce actualizare să instaleze. Într-o asemenea situație, dacă telefonul ajunge sub pragul de compatibilitate impus de WhatsApp, soluția poate ajunge să fie schimbarea dispozitivului.
WhatsApp precizează că utilizatorii sunt anunțați înainte ca sistemul de operare să nu mai fie acceptat și primesc mai multe reamintiri pentru a-și actualiza dispozitivul.
Prin urmare, nu orice telefon vechi va fi blocat automat acum. Măsura este introdusă gradual pentru anumite conturi, iar WhatsApp nu a publicat, în informațiile despre această nouă verificare la autentificare, un prag suplimentar de versiune care să explice exact care dintre dispozitivele deja aflate în zona de compatibilitate sunt vizate de noul control.
WhatsApp schimbă și mai mult regulile pentru telefoanele vechi
Noua restricție vine într-un moment în care WhatsApp își actualizează periodic lista de sisteme de operare acceptate. Compania spune că renunțarea la platformele vechi îi permite să se concentreze pe sistemele mai noi și pe cerințele actuale de securitate.
Pentru utilizatorii care au un telefon încă funcțional, dar care nu mai primește actualizări, schimbarea poate deveni însă mai importantă decât simpla lipsă a unor funcții noi. Dacă dispozitivul nu poate trece la versiunea de sistem necesară, accesul la WhatsApp poate ajunge să depindă de înlocuirea telefonului.
Iar pentru posesorii de iPhone există deja un următor prag anunțat: 30 noiembrie 2026, data de la care WhatsApp va accepta doar iOS 15.5 și versiunile ulterioare.
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