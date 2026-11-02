Video call pe WhatsApp, Zoom și Google Meet: ghid rapid

Publicat 2 nov. 2026, 14:03 Actualizat 2 nov. 2026, 14:08

Apelurile video au devenit o soluție simplă pentru întâlnirile cu familia, discuțiile cu prietenii sau ședințele de serviciu. Nu ai nevoie de echipamente speciale: un telefon, o tabletă sau un laptop cu o cameră și un microfon funcțional sunt suficiente. Printre cele mai folosite opțiuni se numără WhatsApp, Zoom și Google Meet, fiecare cu propriile funcții și limite.

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