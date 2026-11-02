Video call pe WhatsApp, Zoom și Google Meet: ghid rapid
Whatsapp, Zoom și Google Meet
Apelurile video au devenit o soluție simplă pentru întâlnirile cu familia, discuțiile cu prietenii sau ședințele de serviciu. Nu ai nevoie de echipamente speciale: un telefon, o tabletă sau un laptop cu o cameră și un microfon funcțional sunt suficiente. Printre cele mai folosite opțiuni se numără WhatsApp, Zoom și Google Meet, fiecare cu propriile funcții și limite.
Dacă vrei să organizezi o conferință video WhatsApp, o întâlnire de lucru pe Zoom sau o discuție pe Google Meet, este util să știi cum trimiți invitațiile, câte persoane pot participa și ce setări poți modifica pentru o imagine mai bună.
Apel video de grup pe WhatsApp
WhatsApp este o variantă la îndemână atunci când vrei să vorbești rapid cu mai multe persoane. Nu trebuie să creezi un cont separat sau să trimiți invitații complicate, poți începe apelul direct dintr-o conversație de grup.
Pasul 1: Deschide grupul în care vrei să organizezi întâlnirea.
Pasul 2: Apasă pe pictograma pentru apel video.
Participanții pot primi notificarea și se pot alătura conversației. Dacă nu vrei să suni întregul grup, poți selecta anumite contacte din fila Apeluri și poți iniția un apel cu acestea.
Apelurile de grup WhatsApp pot include până la 32 de persoane, iar durata lor nu este limitată. Apelurile sunt criptate integral, iar serviciul funcționează pe telefon, tabletă și computer, în funcție de aplicația sau versiunea web folosită.
O altă funcție utilă este distribuirea ecranului. În timpul apelului video, poți arăta celorlalți fotografii, documente sau informații afișate pe telefon ori pe laptop. Există și opțiunea de a programa un apel și de a trimite invitația în conversația de grup.
WhatsApp este potrivit mai ales pentru discuții informale, reuniuni de familie sau întâlniri scurte. Pentru prezentări și ședințe cu multe funcții de organizare, Zoom și Google Meet pot fi mai practice.
Zoom: cont gratuit și limite
Zoom este una dintre platformele cunoscute pentru întâlniri online, cursuri și conferințe video. Poți folosi aplicația pe computer sau telefon și poți organiza o întâlnire pe care să o acceseze participanții printr-un link.
Pasul 1: Pentru a începe, creează un cont.
Pasul 2: Deschide aplicația
Pasul 3: Selectează opțiunea de programare sau pornire a unei întâlniri. Dacă alegi programarea, poți stabili data și ora.
Pasul 4: Trimite invitația prin e-mail sau printr-un mesaj. Participanții pot intra folosind linkul primit.
Pasul 5: În funcție de setările întâlnirii, gazda poate aproba accesul.
Contul gratuit Zoom permite întâlniri cu până la 100 de participanți, însă există o limită importantă: aproape toate întâlnirile organizate de utilizatorii cu acest tip de cont se încheie după 40 de minute. Pentru întâlniri mai lungi sunt disponibile abonamente plătite, cu limite și funcții diferite.
Zoom oferă și instrumente utile pentru ședințe: partajarea ecranului, chat, reacții, controlul microfoanelor participanților și opțiuni pentru organizarea întâlnirilor. Este o alegere potrivită atunci când ai nevoie de o conferință video structurată, cu mai mulți invitați.
Google Meet
Google Meet este o alternativă simplă pentru apeluri video, mai ales dacă folosești deja Gmail sau alte servicii Google. Nu este obligatoriu să instalezi o aplicație pe computer, poți accesa platforma direct din browser.
Pasul 1: Pentru a crea o întâlnire, mai întâi intră pe site.
Pasul 2: Conectează-te cu un cont Google.
Pasul 3: Selectează opțiunea de creare a unei întâlniri.
Pasul 4: Poți porni apelul imediat sau poți genera un link pe care să îl trimiți invitaților. Aceștia îl pot deschide pentru a intra în conversație, în funcție de permisiunile stabilite de organizator.
Cu un cont Google personal, o întâlnire poate avea până la 100 de participanți. În cazul apelurilor de grup cu trei sau mai multe persoane, limita de timp este de 60 de minute. Pentru discuțiile individuale, durata poate ajunge la 24 de ore. Abonamentele Google Workspace pot oferi limite mai mari, în funcție de ediție.
Google Meet include funcții precum partajarea ecranului, subtitrări, chat și gestionarea participanților. Este util atât pentru conversații personale, cât și pentru întâlniri de serviciu sau cursuri online.
Fundalul virtual
Dacă nu vrei să se vadă camera în care te afli sau dacă ai un spațiu aglomerat în spate, poți folosi un fundal virtual. În funcție de platformă, ai posibilitatea să estompezi decorul, să alegi o imagine disponibilă sau să încarci una proprie.
În Google Meet, opțiunile se găsesc în secțiunea „Fundaluri și efecte”, accesibilă înainte de intrarea în întâlnire sau în timpul apelului. Poți estompa fundalul, selecta o imagine sau folosi anumite efecte vizuale. Disponibilitatea funcțiilor depinde de dispozitiv și de tipul contului.
Zoom oferă, la rândul său, posibilitatea de a folosi fundaluri virtuale și efecte video, în funcție de compatibilitatea dispozitivului. Pe WhatsApp sunt disponibile filtre și opțiuni de fundal în apelurile video, în funcție de versiunea aplicației și de dispozitiv.
Sfaturi pentru sunet și imagine
O întâlnire video reușită depinde nu doar de aplicație, ci și de câteva detalii tehnice. Înainte de apel, verifică dacă microfonul și camera funcționează și dacă ai o conexiune stabilă la internet.
Pentru o imagine clară, așază telefonul sau laptopul la nivelul ochilor și evită să ai o fereastră luminoasă în spatele tău. Lumina ar trebui să vină din față. Dacă folosești telefonul, sprijină-l pe o suprafață stabilă, în loc să îl ții în mână pe toată durata conversației.
Sunetul este la fel de important. Alege o cameră liniștită și folosește căști dacă există ecou sau zgomot de fundal. Atunci când nu vorbești, ține microfonul închis, mai ales în întâlnirile cu mulți participanți.
În cazul în care imaginea se întrerupe, închide aplicațiile care consumă mult internet și, dacă este posibil, apropie-te de router sau conectează laptopul prin cablu. Poți reduce și calitatea video pentru a menține apelul stabil.
WhatsApp, Zoom și Google Meet acoperă nevoi diferite. Fie că vrei să ai o discuție rapidă cu familia sau să programezi întâlniri și prezentări, aceste trei platforme oferă instrumente dedicate. Alegerea depinde de numărul participanților, durata întâlnirii și funcțiile de care ai nevoie.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News