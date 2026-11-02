Ora 16.00. Reprezentanții sindicatelor, așteptați în biroul lui Luca Niculescu. Salariul minim și noua lege a salarizării, principalele teme de discuție

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 nov. 2026, 09:07

Sindicatele merg la ora 16.00 la Guvern la primele discuții cu Luca Niculescu! Este și motivul pentru care premierul nu va putea participa la plenul din Parlament la invitația AUR, care îi cerea să explice ce se întâmpla cu bugetul. Principalul subiect este majorarea salariului minim de anul viitor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că salariile nu vor crește de la 1 ianuarie, dar vor fi majorate în cursul anului viitor. Potrivit unor surse, sindicatele vor avea săptămâna asta o întâlnire și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.

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