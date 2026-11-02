Ora 16.00. Reprezentanții sindicatelor, așteptați în biroul lui Luca Niculescu. Salariul minim și noua lege a salarizării, principalele teme de discuție

Sindicatele merg la ora 16.00 la Guvern la primele discuții cu Luca Niculescu! Este și motivul pentru care premierul nu va putea participa la plenul din Parlament la invitația AUR, care îi cerea să explice ce se întâmpla cu bugetul. Principalul subiect este majorarea salariului minim de anul viitor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că salariile nu vor crește de la 1 ianuarie, dar vor fi majorate în cursul anului viitor. Potrivit unor surse, sindicatele vor avea săptămâna asta o întâlnire și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.
Discuțiile programate pentru ora 16:00, la Palatul Victoria, se vor concentra în special asupra politicii salariale pentru anul viitor, relatează Realitatea PLUS. Potrivit sursei citate, sindicaliștii vor să obțină angajamente ferme din partea premierului că salariul minim va fi majorat în 2027 și că la stabilirea noii valori va fi luată în calcul și rata inflației.
Subiectul a fost abordat și de ministrul Muncii, Florin Manole, care a anunțat că salariul minim nu va crește de la 1 ianuarie 2027, însă majorarea ar urma să fie aplicată în cursul anului viitor. Reprezentanții angajaților solicită, însă, mai multă claritate în privința calendarului și a mecanismului prin care va fi stabilită creșterea salarială.
Sindicatele cer să participe la elaborarea noii Legi a salarizării
Un alt punct important de pe agenda întâlnirii îl reprezintă viitoarea lege a salarizării. Sindicatele vor garanții că elaborarea actului normativ se va face prin consultări permanente cu reprezentanții angajaților și că propunerile acestora vor fi luate în considerare.
De asemenea, sindicaliștii nu își doresc ca noua lege să pornească de la proiectul lăsat la minister de fostul ministru Dragoș Pîslaru. Aceștia solicită o dezbatere reală asupra viitorului sistem de salarizare.
Sindicaliștii vor discuta și cu Sorin Grindeanu
Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, reprezentanții sindicatelor au solicitat și o întâlnire cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. Discuția ar urma să aibă loc tot în cursul acestei săptămâni și vine în contextul negocierilor privind salariile și viitoarea legislație în domeniul salarizării.
Sindicaliștii încearcă, astfel, să obțină sprijin politic pentru revendicările lor și angajamente privind creșterea veniturilor angajaților în 2027.
De ce nu ajunge premierul în Parlament
Întâlnirea programată cu sindicatele îl va ține pe premier la Palatul Victoria, astfel că acesta nu va putea participa astăzi la ședința plenului Parlamentului, unde fusese chemat de reprezentanții Opoziției.
Opoziția îi solicitase lui Luca Niculescu să ofere explicații cu privire la situația bugetului și la deficitul bugetar. Rămâne de văzut dacă premierul va participa la o ședință ulterioară a Parlamentului pentru a răspunde întrebărilor opoziției.
Deocamdată, agenda Guvernului este dominată de negocierile cu sindicatele, în condițiile în care majorarea salariului minim și reforma salarizării din sectorul public se numără printre principalele teme de interes pentru angajați.