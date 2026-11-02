Parlamentarii decid astăzi dacă minorii de 12 și 13 ani pot răspunde penal pentru omor. Proiectul de lege, propus spre respingere

Parlamentarii se pregătesc să respingă astăzi în Parlament proiectul prin care și minorii sub 14 ani ar fi putut răspunde penal în cazul omorurilor!. Asta în condițiile în care violența în rândul tinerilor este în creștere, iar elevul care și-a atacat profesoara și un coleg de clasă cu cuțitul este liber după evaluarea psihologică.
Camera Deputaților dezbate astăzi un proiect de lege care ar fi permis tragerea la răspundere penală a minorilor cu vârste între 12 și 14 ani, în cazul infracțiunilor de omor comise cu discernământ. Inițiativa legislativă are însă raport de respingere, astfel că parlamentarii ar putea decide menținerea actualei limite de vârstă. Subiectul a revenit în atenția publică după mai multe cazuri grave de violență în care au fost implicați minori.
Minorii de 12 și 13 ani ar fi putut răspunde penal pentru omor
Proiectul legislativ propune reducerea de la 14 la 12 ani a vârstei minime de la care un minor poate răspunde penal, dar numai în anumite condiții. Mai exact, copiii care au împlinit 12 ani, dar nu au ajuns încă la 14 ani, ar fi putut fi trași la răspundere penală pentru omor, dacă se dovedea că au avut discernământ în momentul comiterii faptei.
În prezent, legislația din România prevede că minorii care nu au împlinit 14 ani nu răspund penal, indiferent de gravitatea infracțiunii. Prin urmare, nici în cazul faptelor extrem de grave nu poate fi angajată răspunderea penală a copiilor sub această vârstă.
Dacă proiectul ar fi fost adoptat, această regulă s-ar fi modificat în cazul infracțiunilor de omor, prin introducerea posibilității ca minorii de 12 și 13 ani să răspundă în fața legii, în situația în care expertiza ar fi stabilit existența discernământului.
Ce a readus subiectul în atenție
Inițiativa legislativă a apărut pe fondul unor incidente violente în care au fost implicați copii și adolescenți. Printre cazurile care au alimentat dezbaterea publică se numără crima de la Onești, dar și incidentul în care un elev și-a atacat cu un cuțit profesoara și un coleg de clasă.
Acest din urmă caz a readus în discuție inclusiv modul în care sunt evaluate psihologic cazurile în care minorii comit acte de violență și măsurile legale care pot fi luate împotriva lor.
Proiectul de lege are raport de respingere în Camera Deputaților
Propunerea legislativă ajunge astăzi în plenul Camerei Deputaților, for decizional în acest caz, însă nu pornește cu șanse favorabile. Proiectul are deja un raport de respingere, iar parlamentarii urmează să își exprime votul.
În cazul în care plenul adoptă propunerea de respingere, actuala legislație va rămâne neschimbată. Astfel, copiii care nu au împlinit 14 ani nu vor putea răspunde penal, indiferent de gravitatea faptelor comise.
Decizia parlamentarilor va stabili dacă pragul actual de 14 ani rămâne în vigoare sau dacă legislația penală va permite tragerea la răspundere a minorilor de 12 și 13 ani pentru omorurile comise cu discernământ.
Prevederile proiectului de lege privind răspunderea penală a minorilor
Inițiativa legislativă, înregistrată la Camera Deputaților cu numărul PL-x 352/2026, propune modificarea articolului 113 din Codul penal, astfel încât vârsta minimă pentru răspunderea penală să fie redusă de la 14 la 12 ani, exclusiv în cazul infracțiunii de omor.
Concret, proiectul prevede că un copil care a împlinit 12 ani, dar nu are încă 14 ani, ar putea răspunde penal dacă a comis o faptă de omor și se stabilește că a avut discernământ în momentul respectiv. Așadar, simpla împlinire a vârstei de 12 ani nu ar atrage automat răspunderea penală, fiind necesară și dovedirea discernământului.
Modificarea propusă vizează exclusiv infracțiunea de omor, nu toate infracțiunile grave. Pentru celelalte fapte, pragul actual de răspundere penală ar urma să rămână neschimbat.
Proiectul a fost inițiat de deputatul Ștefan-Alexandru Băișanu și a fost respins de Senat în aprilie 2026, fiind transmis ulterior Camerei Deputaților, care este forul decizional.