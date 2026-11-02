Parlamentarii decid astăzi dacă minorii de 12 și 13 ani pot răspunde penal pentru omor. Proiectul de lege, propus spre respingere

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 nov. 2026, 07:56

Parlamentarii se pregătesc să respingă astăzi în Parlament proiectul prin care și minorii sub 14 ani ar fi putut răspunde penal în cazul omorurilor!. Asta în condițiile în care violența în rândul tinerilor este în creștere, iar elevul care și-a atacat profesoara și un coleg de clasă cu cuțitul este liber după evaluarea psihologică.

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