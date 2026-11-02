IGSU, recomandări pentru români în contextul avertizărilor ANM. Ce trebuie să facă populația

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 nov. 2026, 10:48

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) le recomandă cetățenilor să manifeste prudență și să respecte măsurile de siguranță în contextul avertizărilor meteorologice emise luni, 2 noiembrie, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Mai multe județe și municipiul București sunt vizate de fenomene meteo periculoase, printre care precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului.

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