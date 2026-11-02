IGSU, recomandări pentru români în contextul avertizărilor ANM. Ce trebuie să facă populația

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) le recomandă cetățenilor să manifeste prudență și să respecte măsurile de siguranță în contextul avertizărilor meteorologice emise luni, 2 noiembrie, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Mai multe județe și municipiul București sunt vizate de fenomene meteo periculoase, printre care precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului.
Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor provocate de vremea nefavorabilă și îi sfătuiesc pe oameni să evite deplasările și activitățile în aer liber în condiții de furtună, să își securizeze obiectele din gospodării și să urmărească informările oficiale.
Astfel, potrivit recomandărilor IGSU publicate luni, 2 noiembrie, pe Facebook, populația trebuie să evite parcarea mașinilor sau adăpostirea sub copaci, stâlpi, panouri publicitare și în apropierea clădirilor de pe care se pot desprinde elemente de construcție. În timpul furtunilor, oamenii sunt sfătuiți să rămână în interiorul clădirilor, să închidă ferestrele și să amâne activitățile desfășurate în spații deschise sau la înălțime. De asemenea, obiectele aflate în exterior trebuie bine fixate, pentru a nu fi luate de vânt și a provoca accidente.
IGSU recomandă și evitarea traversării cursurilor de apă atunci când debitele acestora cresc, precum și păstrarea unei distanțe de siguranță față de maluri.
Ce recomandări face IGSU pentru populație în cazul ploilor și vântului puternic
IGSU îi îndeamnă pe cetățeni să nu parcheze autoturismele sub copaci, stâlpi sau panouri publicitare și să evite zonele din apropierea clădirilor de pe care se pot desprinde bucăți de tencuială ori alte elemente de construcție. În cazul furtunilor, oamenii trebuie să se adăpostească în interiorul clădirilor și să țină ferestrele închise. De asemenea, obiectele lăsate în curți, pe balcoane sau în alte spații deschise trebuie asigurate, astfel încât să nu fie luate de vânt.
O altă recomandare importantă vizează cursurile de apă. Dacă debitele acestora cresc, populația este sfătuită să nu încerce să le traverseze și să nu se apropie de maluri. Totodată, autoritățile recomandă amânarea activităților în aer liber, în special a celor desfășurate la înălțime, și consultarea permanentă a informărilor oficiale.
Pentru informații despre comportamentul în situații de urgență, cetățenii pot accesa platforma fiipregatit.ro sau pot utiliza aplicația mobilă DSU, mai transmit reprezentan'ii IGSU.
ANM a emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. Ce zone sunt vizate
Potrivit celor mai recente avertizări ANM, valabile în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00, mai multe județe și municipiul București sunt vizate de un cod galben de ploi însemnate cantitativ. Sunt anunțate acumulări de apă de 25–35 l/mp și, izolat, de peste 40 l/mp. Județul Constanța se află sub cod portocaliu de precipitații, unde cantitățile de apă pot ajunge la 40–60 l/mp și, local, la 80–90 l/mp.
În același interval, cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei se află sub cod galben de vânt, cu rafale de 50–70 km/h.
Meteorologii avertizează că vremea va rămâne instabilă până miercuri, 4 noiembrie, ora 20:00. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei sunt prognozate precipitații de 20–50 l/mp. La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor predomina ninsorile, iar pe creste rafalele de vânt pot ajunge la 60–80 km/h, viscolind zăpada.
ANM precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.