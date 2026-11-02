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Alertă în Capitală! Un copac a căzut peste mai multe mașini, în Sectorul 6 - GALERIE FOTO & VIDEO

Incident Capitală/ Captură video București FM

Incident Capitală/ Captură video București FM

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Scris deDana Bărăgan
Publicat2 nov. 2026, 11:40
Actualizat2 nov. 2026, 12:01

Vremea rea face ravagii în Capitală, unde vântul puternic a provocat mai multe incidente în Sectorul 6 al Bucureștiului. Mai mulți copaci au fost doborâți și au căzut peste autoturisme parcate, pe Șoseaua Dezrobirii și în zona Valea Oltului. Unele mașini au fost grav avariate, iar traficul a fost perturbat.

Vremea face ravazii în Capitală. Pompierii intervin, luni dimineață, 2 noiembrie, pe Șoseaua Dezrobirii din Sectorul 6 - din Cartierul Militari - acolo unde un copac a căzut peste mai multe autoturisme, relatează Realitatea PLUS.

Copac prăbușit Sectorul 6 / Foto: Realitatea.Net

Copac prăbușit Sectorul 6 / Foto: Realitatea.Net

Copac prăbușit Sectorul 6 / Foto: Realitatea.Net

Copac prăbușit Sectorul 6 / Foto: Realitatea.Net

Conform primelor informații, unul dintre ele este distrus complet. Din fericire, nu sunt victime, însă traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers.

Imagini cu copacii doborâți de vânt în Sectorul 6 au fost postate de bucureșteni, pe Facebook. Într-una dintre ele se vede un copac smus, practic, din rădăcini și prăbușit peste o mașină parcată lângă trotuar. Conform imaginilor, copacul pare să fi rupt în cădere și un fir de electricitate.

Postarea este însoțită și de un mesaj.

ATENTIE!!! Strada Dezrobirii sector 6-Militari (vis a vis de Spitalul Pet Stuff) este blocată, a căzut un copac!

se arată în mesajul postat pe Facebook.

Alte imagini postate tot pe Facebook vorbesc despre un incident similar petrecut în zona Valea Oltului, din Sectorul 6. Aici, un copac uscat a căzut pe mai multe mașini.

Copacii uscați trebuie monitorizați mai atenți, ei reprezintă un imens pericol, dar un pericol care POATE fi prevenit!

susține autorul postărtii.

ANM a emis o atenționare Cod galben de vânt pentru Capitală. Rafalele pot ajunge la 60 km/h

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Bucureștiul se află sub o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului, valabilă până miercuri, 4 noiembrie, la ora 20:00.

Mai mult, începând de luni, 2 noiembrie, ora 08:00, până marți, 3 noiembrie, ora 10:00, Capitala este vizată de o atenționare Cod galben de vânt. Meteorologii anunță rafale de 50-60 km/h, iar pentru ziua de luni sunt prognozate ploi însemnate cantitativ, cu acumulări de 15-20 l/mp. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 10 grade Celsius.

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