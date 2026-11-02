Alertă în Capitală! Un copac a căzut peste mai multe mașini, în Sectorul 6 - GALERIE FOTO & VIDEO

Publicat 2 nov. 2026, 11:40 Actualizat 2 nov. 2026, 12:01

Vremea rea face ravagii în Capitală, unde vântul puternic a provocat mai multe incidente în Sectorul 6 al Bucureștiului. Mai mulți copaci au fost doborâți și au căzut peste autoturisme parcate, pe Șoseaua Dezrobirii și în zona Valea Oltului. Unele mașini au fost grav avariate, iar traficul a fost perturbat.

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