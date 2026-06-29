WhatsApp schimbă regulile. Vei putea discuta cu alții fără să îți mai arăți numărul de telefon

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 19:47

WhatsApp pregătește una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani pentru utilizatorii săi. Platforma introduce sistemul de nume de utilizator, astfel încât oamenii să poată începe conversații fără să își dezvăluie numărul de telefon.

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