WhatsApp schimbă regulile. Vei putea discuta cu alții fără să îți mai arăți numărul de telefon

WhatsApp pregătește una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani pentru utilizatorii săi. Platforma introduce sistemul de nume de utilizator, astfel încât oamenii să poată începe conversații fără să își dezvăluie numărul de telefon.
Noua funcție este prezentată de companie drept o măsură menită să ofere un nivel mai ridicat de confidențialitate și va fi implementată treptat pe parcursul acestui an.
Utilizatorii își pot rezerva deja numele de utilizator
Începând de luni, utilizatorii WhatsApp au posibilitatea să își rezerve un nume de utilizator, pe care îl vor putea utiliza după lansarea completă a noii funcții.
Compania explică faptul că această etapă este necesară deoarece aplicația este folosită de peste trei miliarde de persoane la nivel mondial, iar rezervarea din timp ajută la evitarea situațiilor în care mai mulți utilizatori își doresc același nume.
Conversații fără să îți mai dezvălui numărul personal
Odată ce funcția va deveni disponibilă pentru toți utilizatorii, conversațiile vor putea fi inițiate folosind exclusiv numele de utilizator.
Astfel, persoanele cu care comunici nu vor mai vedea numărul tău de telefon, acesta urmând să rămână necesar doar pentru crearea și administrarea contului.
„Când o persoană nouă intră în viața ta, de exemplu un coleg de clasă, un vecin sau o persoană cunoscută la un eveniment, distribuirea unui număr de telefon poate părea un pas mare, deoarece acesta este asociat cu multe aspecte din viața ta. Uneori vrei doar să conversezi, fără să îți divulgi numărul de telefon”, se arată în comunicatul WhatsApp.
Funcția va fi utilă și în grupurile de discuții
Reprezentanții platformei spun că noul sistem va oferi un plus de protecție și în conversațiile de grup.
În multe situații, utilizatorii ajung să participe la grupuri în care sunt prezente persoane necunoscute. Prin utilizarea username-urilor, aceștia vor putea comunica fără ca numărul lor de telefon să fie vizibil pentru ceilalți participanți.
WhatsApp introduce și măsuri suplimentare de securitate
Compania precizează că nu va exista un director public în care să poată fi căutate numele de utilizator.
O persoană va putea fi contactată doar dacă interlocutorul îi cunoaște username-ul.
Pentru a reduce riscul de abuzuri, WhatsApp introduce și un mecanism suplimentar de securitate, sub forma unei „chei” asociate fiecărui nume de utilizator, care va fi utilizată la primul contact dintre două persoane.
Noua funcție va permite utilizatorilor să își revendice același nume de utilizator și pe celelalte platforme deținute de Meta.
Astfel, cei care folosesc Instagram și Facebook vor putea avea aceeași identitate online pe toate cele trei servicii.
Implementarea funcției va avea loc etapizat în următoarele luni, iar utilizatorii vor primi o notificare direct în aplicație în momentul în care aceasta devine disponibilă în regiunea lor.