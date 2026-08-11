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Stiinta si tehnologie· 1 min citire

Ochelarii Meta, interziși în instanțele din Anglia și Țara Galilor

Mark Zuckerberg la lansarea ochelarilor Meta (Profimedia)

Mark Zuckerberg la lansarea ochelarilor Meta (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 19:33

Ochelarii inteligenți Meta au fost interziși în toate instanțele din Anglia și Țara Galilor, după ce autoritățile judiciare au decis că dispozitivele pot fi folosite pentru înregistrări ilegale. Cei care intră cu astfel de gadgeturi trebuie să le lase la punctele de control, de unde le pot ridica la plecare.

Decizia vine pe fondul unui val de interdicții în restaurante, teatre și pub-uri, dar și după ce instanțele din New York au adoptat măsuri similare, arată The Guardian. Autoritățile britanice spun că interdicția este necesară pentru a preveni înregistrările „pe ascuns” ale procedurilor judiciare, mai ales că regulile privind imaginile și filmările în instanțe sunt stricte, iar ochelarii Meta nu pot beneficia de excepții.

Interdicția a fost întărită și de incidente recente. Un reclamant din Londra a fost acuzat că primea „coaching” prin ochelari inteligenți în timpul depoziției, iar în SUA, membrii echipei de securitate a lui Mark Zuckerberg au fost avertizați cu sancțiuni dacă au folosit ochelarii Meta în sala de judecată.

Meta nu a comentat decizia, dar a transmis că dispozitivele au un indicator luminos care semnalizează înregistrarea și sisteme de detectare a tentativelor de acoperire a acestui semnal.

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