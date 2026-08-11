Ochelarii Meta, interziși în instanțele din Anglia și Țara Galilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 19:33

Ochelarii inteligenți Meta au fost interziși în toate instanțele din Anglia și Țara Galilor, după ce autoritățile judiciare au decis că dispozitivele pot fi folosite pentru înregistrări ilegale. Cei care intră cu astfel de gadgeturi trebuie să le lase la punctele de control, de unde le pot ridica la plecare.

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