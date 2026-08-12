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Stiinta si tehnologie· 1 min citire

Românii au transformat eclipsa de Soare într-un adevărat concurs de fotografie: imagini spectaculoase din țară și din străinătate

Eclipsa surprinsă la Sibiu (Adrian Bugariu)

Eclipsa surprinsă la Sibiu (Adrian Bugariu)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 23:11

Românii au urmărit eclipsa de Soare ca pe un eveniment astronomic de excepție și au transformat momentul într-un veritabil concurs de fotografie. Din Sibiu până în Timișoara, din Spania în Germania, imaginile surprinse în timpul fenomenului au circulat rapid pe rețelele sociale și au atras numeroase comentarii admirative.

Fotografii amatori și profesioniști au surprins fazele eclipsei în condiții meteo diferite, de la cer senin la zone cu nori subțiri, iar cadrele au devenit virale în doar câteva minute. În multe orașe, oamenii au ieșit în parcuri, pe terase sau pe străzi pentru a observa fenomenul, folosind filtre speciale, ochelari de protecție sau obiective dedicate.

Eclipsa surprinsă la Sibiu (Adrian Bugariu)

Una dintre cele mai spectaculoase imagini, imortalizată de un fotograf sibian, Adrian Bugariu, are și o poveste interesantă.

Andaluzia, Spania - Alexandra Claudia (Facebook)

Eclipsa la Carei, Satu Mare (foto via Meteoplus)

Eclipsa la Hannover (Marius Daniel Pop Grozav)

Eclipsa a fost vizibilă parțial în România, însă suficient cât să genereze un val de imagini spectaculoase și să transforme evenimentul într-un moment de comunitate, împărtășit simultan din țară și din diaspora.

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