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Stiinta si tehnologie· 1 min citire
Românii au transformat eclipsa de Soare într-un adevărat concurs de fotografie: imagini spectaculoase din țară și din străinătate
Eclipsa surprinsă la Sibiu (Adrian Bugariu)
Românii au urmărit eclipsa de Soare ca pe un eveniment astronomic de excepție și au transformat momentul într-un veritabil concurs de fotografie. Din Sibiu până în Timișoara, din Spania în Germania, imaginile surprinse în timpul fenomenului au circulat rapid pe rețelele sociale și au atras numeroase comentarii admirative.
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