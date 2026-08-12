Românii au transformat eclipsa de Soare într-un adevărat concurs de fotografie: imagini spectaculoase din țară și din străinătate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 23:11

Românii au urmărit eclipsa de Soare ca pe un eveniment astronomic de excepție și au transformat momentul într-un veritabil concurs de fotografie. Din Sibiu până în Timișoara, din Spania în Germania, imaginile surprinse în timpul fenomenului au circulat rapid pe rețelele sociale și au atras numeroase comentarii admirative.

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