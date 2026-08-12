Un sat abandonat, punctul central pentru observarea eclipsei

Publicat 12 aug. 2026, 19:06 Sursă Realitatea PLUS

Un sat din Spania părăsit de aproape 30 de ani va deveni punctul central pentru observarea eclipsei de soare de astăzi! Locul a fost ales de cercetătorii de la NASA, care au analizat mai multe puncte aflate de-a lungul benzii de totalitate, acea fâșie de pe Pământ de unde Soarele se vede complet acoperit de Lună.

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