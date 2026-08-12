Advertising
Advertising
Stiinta si tehnologie· 1 min citire
Un sat abandonat, punctul central pentru observarea eclipsei
Sat abandonat
Publicat12 aug. 2026, 19:06
SursăRealitatea PLUS
Un sat din Spania părăsit de aproape 30 de ani va deveni punctul central pentru observarea eclipsei de soare de astăzi! Locul a fost ales de cercetătorii de la NASA, care au analizat mai multe puncte aflate de-a lungul benzii de totalitate, acea fâșie de pe Pământ de unde Soarele se vede complet acoperit de Lună.
Citește și
- 20:55NASA transmite LIVE eclipsa totală de soare. De unde poate vedea cel mai bine în România
- 19:33Ochelarii Meta, interziși în instanțele din Anglia și Țara Galilor
- 19:03Harta eclipsei de Soare din 12 august. Locurile din România de unde poate fi observată cel mai bine
- 16:24Inteligența Artificială și-a creat propria „religie”. Ce este Spiralismul și de ce mii de oameni au ajuns să creadă și să i se închine
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News