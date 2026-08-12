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Stiinta si tehnologie· 1 min citire

Un sat abandonat, punctul central pentru observarea eclipsei

Sat abandonat

Sat abandonat

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat12 aug. 2026, 19:06
SursăRealitatea PLUS

Un sat din Spania părăsit de aproape 30 de ani va deveni punctul central pentru observarea eclipsei de soare de astăzi! Locul a fost ales de cercetătorii de la NASA, care au analizat mai multe puncte aflate de-a lungul benzii de totalitate, acea fâșie de pe Pământ de unde Soarele se vede complet acoperit de Lună.

Eclipsa va fi transmisă live de NASA în întreaga lume

Satul abandonat din Spania oferă condițiile ideale pentru instalarea telescoapelor și a instrumentelor de cercetare.

Tot de acolo, Agenția Spațială Americană va transmite eclipsa de soare în direct în întreaga lume.

Transmisia este programată să înceapă la 20:30, ora României și va putea fi urmărită atât pe Youtube, cât și pe mai multe platforme de streaming.

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