După eclipsa din acest an, urmează fenomene și mai spectaculoase. Ce ne așteaptă în 2027 și 2028

Publicat 13 aug. 2026, 19:23 Sursă Agerpres

După eclipsa totală de soare de miercuri, o alta va avea loc anul viitor, tot în august, și pe care oamenii de știință o consideră eclipsa secolului datorită duratei sale neobișnuite, ce va fi de peste șase minute în Egipt, după care va urma în 2028 o eclipsă inelară, relatează joi agenția EFE.

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