După eclipsa din acest an, urmează fenomene și mai spectaculoase. Ce ne așteaptă în 2027 și 2028

După eclipsa totală de soare de miercuri, o alta va avea loc anul viitor, tot în august, și pe care oamenii de știință o consideră eclipsa secolului datorită duratei sale neobișnuite, ce va fi de peste șase minute în Egipt, după care va urma în 2028 o eclipsă inelară, relatează joi agenția EFE.
Pe 2 august 2027, Luna va acoperi din nou complet Soarele, iar cea mai lungă fază de totalitate va dura 6 minute și 23 de secunde, astfel că va fi una dintre cele mai lungi eclipse totale ale secolului, conform datelor Institutului Geografic Național spaniol (IGN).
Eclipsa totală din 2027 va traversa mai multe regiuni
Fenomenul va începe în Oceanul Atlantic, după care va traversa Strâmtoarea Gibraltar, va continua pe coasta nord-africană până în Egipt, va traversa Marea Roșie și unele regiuni din Arabia Saudită, Yemen și extrema nord-estică a Somaliei, înainte de a se termina deasupra Oceanului Indian.
Există două diferențe principale între eclipsa de miercuri și cea de anul viitor. Astfel, eclipsa de anul acesta a depășit doar două minute de totalitate în apropierea Islandei, în timp ce eclipsa din 2027 va dura mai mult de șase minute. Cealaltă diferență este ora din zi. În timp ce eclipsa de miercuri a fost spre sfârșitul după-amiezii și aproape de amurg în Spania, unde a fost cel mai bine observată, cea de anul viitor va fi dimineața, prin urmare contrastul dintre lumina zilei și întunericul momentan va fi mai pronunțat.
Egiptul va fi unul dintre cele mai bune locuri pentru observare
În cazul eclipsei din 2027, de la începutul ei în Atlantic, la ora 07:30 GMT, până la sfârșitul de deasupra Oceanul Indian, la ora 14:43 GMT, vor trece 313 minute. Locurile de centralitate din Egipt vor fi cele mai bune din lume pentru a o observa.
O eclipsă inelară va avea loc în 2028
După aceste două eclipse totale, anul 2028 va începe cu o eclipsă inelară, pe 26 ianuarie, când Luna nu va acoperi complet discul solar, astfel încât se va forma un inel intens de foc în jurul siluetei satelitului Terrei.
Maximul eclipsei va fi atins în Brazilia, unde durata de anularitate va fi de 10 minute și 27 de secunde, ceea ce va face ca această eclipsă inelară să fie una dintre cele mai lungi din acest secol.
Eclipsa din 2028 va traversa America de Sud și Europa
Faza inelară va începe în Oceanul Pacific și va traversa o mare parte din America de Sud (Ecuador, Peru, extrema sudică a Columbiei, Brazilia, Surinam și Guyana Franceză), înainte de a ajunge deasupra Oceanului Atlantic și în Portugalia (mai întâi deasupra Insulelor Azore) și a se va termina în Spania.
De asemenea, faza parțială va acoperi America Centrală, o mare parte din America de Nord și de Sud, sudul Groenlandei, partea cea mai vestică a Europei și unele regiuni din Africa de Nord. Eclipsa va începe la ora 11:06 GMT în Pacific și se va încheia la ora 17:08 GMT în Spania, având o durată totală de 362 de minute.