O țară europeană îi dă Ucrainei 28,5 milioane de euro ca să construiască mai multe centrale electrice

Publicat 13 aug. 2026, 18:37 Sursă Agerpres

Guvernul finlandez a anunțat joi că va oferi Ucrainei un ajutor în valoare de 28,5 milioane de euro pentru a contribui la reconstruirea sectorului energetic al țării, foarte slăbit de atacurile rusești asupra infrastructurilor electrice, informează EFE.

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