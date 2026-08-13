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Extern· 1 min citire
O țară europeană îi dă Ucrainei 28,5 milioane de euro ca să construiască mai multe centrale electrice
Foto: Profimedia
Publicat13 aug. 2026, 18:37
SursăAgerpres
Guvernul finlandez a anunțat joi că va oferi Ucrainei un ajutor în valoare de 28,5 milioane de euro pentru a contribui la reconstruirea sectorului energetic al țării, foarte slăbit de atacurile rusești asupra infrastructurilor electrice, informează EFE.
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