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O țară europeană îi dă Ucrainei 28,5 milioane de euro ca să construiască mai multe centrale electrice

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 18:37
SursăAgerpres

Guvernul finlandez a anunțat joi că va oferi Ucrainei un ajutor în valoare de 28,5 milioane de euro pentru a contribui la reconstruirea sectorului energetic al țării, foarte slăbit de atacurile rusești asupra infrastructurilor electrice, informează EFE.

Executivul finlandez a precizat într-un comunicat că acest ajutor, care provine din fondurile de cooperare pentru dezvoltare, va servi pentru a finanța parțial construirea mai multor centrale electrice de către compania finlandeză Wartsila, iar costul lor total se ridică la 46,5 milioane de euro.

Restul der 18 milioane de euro vor fi furnizați de compania națională de energie a Ucrainei, Ukrnafta, care urmărește să asigure producția energetică a țării cu ajutorul noilor centrale.

Potrivit comunicatului guvernului finlandez, o aprovizionare energetică fiabilă este vitală pentru Ucraina, mai ales în lunile de iarnă, când atacurile rusești asupra infrastructurii energetice complică viața de zi cu zi a ucrainenilor.

'Finlanda deține cunoștințe de primă clasă în sectorul energetic care pot contribui la eforturile de reconstrucție ale Ucrainei. Mă bucur că tehnologia și lucrătorii finlandezi contribuie la consolidarea securității aprovizionării cu energie în Ucraina', a declarat ministrul finlandez al comerțului exterior și dezvoltării, Ville Tavio.

Finanțarea va fi acordată prin Fondul de Investiții Finlanda-Ucraina (FUIF), care are ca obiectiv sprijinirea investițiilor publice în Ucraina folosind tehnologia, cunoștințele tehnice și serviciile oferite de țara nordică.

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