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Rezultate Loto joi, 6 august: Numerele extrase la Loto 6 din 49, Joker și Noroc

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 aug. 2026, 19:50

Loteria Română a desfășurat joi, 6 august 2026, o nouă serie de extrageri la Loto 6/49, Joker, Noroc, Loto 5/40, Noroc Plus și Super Noroc.

Numerele câștigătoare de joi, 6 august 2026

Iată rezultatele oficiale extrase din urne la tragerile de joi:

  • Loto 6/49: 25, 16, 5, 41, 42, 6

  • Joker: 26, 44, 28, 10, 30 + 3

  • Loto 5/40: 10, 19, 8, 20, 40, 5

  • Noroc: 9 8 5 8 0 2 4

  • Noroc Plus: 1 7 1 9 1 8

  • Super Noroc: 4 0 8 8 8 5

Reporturile puse în joc: Peste 9,3 milioane de euro la Loto 6/49

Loteria Română înregistrează sume impresionante la categoriile principale ale jocurilor de noroc:

  • Loto 6/49: Categoria I afișează cel mai mare report al ediției, depășind 49 de milioane de lei (peste 9,34 milioane de euro).

  • Noroc: La această categorie, fondul cumulat depășește 3,79 milioane de lei (peste 722.300 de euro).

  • Joker: Miza la Categoria I trece de 3,22 milioane de lei (peste 614.500 de euro), în timp ce categoriile a II-a și a III-a pun la bătaie câte un report de peste 91.200 de lei fiecare.

  • Noroc Plus: Categoria I oferă un plus de peste 561.200 de lei (peste 106.900 de euro).

  • Loto 5/40: Premiul cel mare înregistrează un report de peste 80.400 de lei.

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