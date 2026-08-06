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Social· 1 min citire
Rezultate Loto joi, 6 august: Numerele extrase la Loto 6 din 49, Joker și Noroc
Foto/Arhivă
Loteria Română a desfășurat joi, 6 august 2026, o nouă serie de extrageri la Loto 6/49, Joker, Noroc, Loto 5/40, Noroc Plus și Super Noroc.
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