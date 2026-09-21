Voluntari devine municipiu. Votul din Senat a venit după dispute aprinse în plen

Senatul a adoptat, luni, în calitate de for decizional, proiectul de lege prin care orașul Voluntari din județul Ilfov este declarat municipiu. Inițiativa a primit 91 de voturi favorabile, în timp ce 14 senatori au votat împotrivă, iar trei s-au abținut.
Textul adoptat prevede explicit că „Orașul Voluntari, județul Ilfov, se declară municipiu”.
Critici din partea USR privind taxele și infrastructura
Senatoarea USR Ana-Cynthia-Ioana Păun a criticat inițiativa, susținând că schimbarea rangului administrativ nu ar rezolva problemele cu care se confruntă locuitorii orașului. Ea a afirmat că Voluntari nu dispune de un spital public și că transformarea în municipiu ar putea avea efecte asupra impozitelor și salariilor din administrația locală.
„Orașul Voluntari nu are niciun spital public, dar vrea să devină municipiu pe baza unui referendum realizat în 2004, iar Senatul este pe cale să-i facă un cadou primarului Pandele. Titlul de municipiu nu le aduce oamenilor de acolo nimic din ceea ce le lipsește, dar le aduce impozite mai mari, iar funcționarilor din Primărie le aduce salarii mai mari”, a spus ea.
Parlamentara USR a susținut că, deși Voluntariul este perceput drept un oraș bogat, există și zone în care infrastructura ar fi deficitară.
„Voluntari-ul arată ca un oraș bogat, dar două străzi mai încolo sunt străzi desfundate, iar în unele cartiere încă miroase a canal pentru că nu face față rețeaua de canalizare de ani de zile”, a afirmat Ana-Cynthia-Ioana Păun.
Senatoarea a invocat și diferența dintre numărul de locuitori de la momentul referendumului și populația actuală a orașului.
„Rangul de municipiu intră direct în calcul impozitului pe teren și intră și în calcul salariilor Primăriei, așa că acele străzi desfundate vor ajunge să coste mult mai mult, iar referendumul invocat în acest proiect de lege s-a ținut când Voluntari avea 30.000 de locuitori, astăzi are 50.000 de locuitori, iar pe majoritatea acestora nu i-a întrebat nimeni”, a explicat parlamentara USR.
PSD invocă referendumul din 2004
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susținut însă că transformarea Voluntariului în municipiu respectă voința exprimată de locuitorii orașului prin referendumul local organizat în 2004.
„Sunt locuitorul acestui oraș și sunt foarte mândru că sunt locuitor al acestui oraș, care a devenit municipiu prin voința oamenilor. Oamenii au votat că Voluntari devine municipiu. Iarăși intervin curentele neomaxiste să ne spună că nu e bine ce vor oamenii. (...) Este, pur și simplu, o nouă ingerință pe care curentul neomarxist vrea să o inducă oamenilor. Decizia este luată printr-un referendum. Eu cred că este cea mai democratică decizie pe care o poate lua o administrație publică locală. Au decis oamenii că vor să fie municipiu Voluntari, ce treabă aveți voi cu dorința oamenilor din Voluntari?”, a spus Zamfir.
Parlamentarii susțin transformarea orașului în municipiu
Senatorul PSD Ionel Floroiu a descris Voluntariul drept „cel mai dezvoltat din toate orașele din România, din toate punctele de vedere - economic, social, industrial, din punct de vedere al infrastructurii școlare, mai puțin din perspectiva spitalelor”.
La rândul său, senatorul PACE Întâi România, Ninel Peia, a susținut că orașul îndeplinește condițiile necesare pentru schimbarea statutului administrativ.
„Orașul Voluntari are în acest moment toate elementele ca să devină municipiu”, a afirmat Ninel Peia.
Și liberalii au susținut proiectul. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a spus că formațiunea sa sprijină dreptul locuitorilor de a decide asupra modului în care este administrată comunitatea.
„Partidul Național Liberal susține libertatea locuitorilor de a stabili unde și cum vor să trăiască. Este și motivul pentru care (...) am susținut inițiativa locuitorilor din Voluntari și urăm municipiului Voluntari viață lungă și prosperitate”, a declarat Daniel Fenechiu.
Proiectul fusese adoptat tacit anterior de Camera Deputaților, iar Senatul a avut rolul de for legislativ decizional.