Voluntari devine municipiu. Votul din Senat a venit după dispute aprinse în plen

Publicat 21 sept. 2026, 20:38 Sursă Agerpres

Senatul a adoptat, luni, în calitate de for decizional, proiectul de lege prin care orașul Voluntari din județul Ilfov este declarat municipiu. Inițiativa a primit 91 de voturi favorabile, în timp ce 14 senatori au votat împotrivă, iar trei s-au abținut.

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