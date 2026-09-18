Poliția Română, în criză de fonduri: lipsesc consumabilele, testele antidrog și banii pentru reparații

Publicat 18 sept. 2026, 17:37 Actualizat 18 sept. 2026, 17:41 Sursă Realitatea PLUS

Situație critică în mai multe structuri ale Poliției Române, potrivit liderului Sindicatului Europol, Cosmin Andreica. Acesta susține că unele inspectorate au început să rămână fără consumabile necesare desfășurării activității, iar problemele ar viza inclusiv testele antidrog, întreținerea autospecialelor și efectuarea inspecțiilor tehnice periodice. Sindicalistul avertizează că, în lipsa unor fonduri suplimentare, capacitatea operațională a poliției ar putea fi afectată.

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