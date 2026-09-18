Poliția Română, în criză de fonduri: lipsesc consumabilele, testele antidrog și banii pentru reparații

Situație critică în mai multe structuri ale Poliției Române, potrivit liderului Sindicatului Europol, Cosmin Andreica. Acesta susține că unele inspectorate au început să rămână fără consumabile necesare desfășurării activității, iar problemele ar viza inclusiv testele antidrog, întreținerea autospecialelor și efectuarea inspecțiilor tehnice periodice. Sindicalistul avertizează că, în lipsa unor fonduri suplimentare, capacitatea operațională a poliției ar putea fi afectată.
Polițiștii ar fi rămas fără kituri pentru testările antidrog
Cosmin Andreica susține că în unele inspectorate de poliție județene au apărut deja probleme legate de aprovizionarea cu materiale necesare activității curente.
Liderul Europol spune că lipsurile nu se limitează la hârtie și toner, unele dintre aceste materiale fiind cumpărate, potrivit acestuia, chiar de polițiști din fonduri proprii.
„Am ajuns să nu mai avem muștiucuri, să nu mai avem kit-uri pentru testările antidrog”, a declarat Cosmin Andreica.
Potrivit sindicalistului, situația s-ar reflecta deja în numărul testărilor antidrog efectuate în lunile iulie și august. El afirmă că, la nivelul unui județ, ar fi fost realizate între 10 și 15 testări DrugTest.
Zeci de autospeciale, fără reparații
Problemele reclamate de sindicat ar afecta și parcul auto al Poliției Capitalei.
Cosmin Andreica susține că zeci de autospeciale ar fi imobilizate sau utilizate cu dificultate din cauza lipsei banilor pentru reparații, ITP-uri și schimbarea consumabilelor.
„La nivelul Poliției Capitalei, dacă veți merge pe lângă secții, veți vedea zeci de autospeciale care sunt lăsate în paragină”, a afirmat liderul Europol.
Potrivit acestuia, în anumite situații, o singură autospecială ar ajunge să fie utilizată succesiv în cele trei schimburi, ceea ce înseamnă până la 24 de ore de funcționare.
Sindicaliștii avertizează asupra capacității de intervenție
Cosmin Andreica avertizează că lipsa fondurilor pentru testările antidrog și pentru întreținerea autospecialelor poate avea efecte asupra activității polițiștilor din teren.
În opinia liderului sindical, dacă agenții nu mai dispun de kituri pentru testare, identificarea șoferilor aflați sub influența alcoolului sau a drogurilor ar putea fi afectată. De asemenea, mai puține autospeciale disponibile ar putea însemna mai puține echipaje mobile pentru intervenții.
„Fără o proiecție clară asupra modalității în care se va interveni pe buget pentru a putea suplini aceste lipsuri, este clar că vom avea o poliție de formă, cu capacitatea de intervenție operațională redusă”, a declarat Andreica.
„Polițiștii vor avea mai puține activități pe care le pot realiza”
Liderul Europol susține că problemele financiare nu se opresc la testele antidrog și la autospeciale.
„Dacă nu avem bani de reparațiile autospecialelor, vom avea mai puține echipaje auto în teren. Dacă nu avem bani de consumabile, clar că vom avea mai puține activități pe care le pot realiza colegii noștri”, a spus acesta.
Declarațiile sindicalistului vin în contextul unor discuții mai largi privind situația bugetară a instituțiilor publice. Potrivit afirmațiilor prezentate de sindicaliști, în unele domenii fondurile disponibile pentru salarii și funcționarea curentă ar fi aproape epuizate.
Pentru moment, acuzațiile privind nivelul fondurilor și lipsurile din structurile de poliție reprezintă afirmațiile liderului sindical și necesită confirmare din partea autorităților responsabile de bugetele instituțiilor.
Situația financiară a Poliției Române și eventualele măsuri pentru suplimentarea fondurilor pot avea un impact direct asupra activității operative, în special în ceea ce privește testările în trafic, mobilitatea echipajelor și intervenția la evenimente.