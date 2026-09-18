Prețurile carburanților, vineri, 18 septembrie 2026. Benzina sare de 10 lei/litru: ce se întâmplă cu motorina

Publicat 18 sept. 2026, 07:50 Actualizat 18 sept. 2026, 07:54 Sursă Realitatea PLUS

Carburanții se scumpesc accelerat, iar prețurile de la pompă ating niveluri fără precedent de la o zi la alta. Benzina a trecut pentru prima dată de 10 lei pe litru, în timp ce motorina standard se apropie de pragul de 11 lei, punând o presiune tot mai mare pe șoferi și transportatori.

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