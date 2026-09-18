Prețurile carburanților, vineri, 18 septembrie 2026. Benzina sare de 10 lei/litru: ce se întâmplă cu motorina

Carburanții se scumpesc accelerat, iar prețurile de la pompă ating niveluri fără precedent de la o zi la alta. Benzina a trecut pentru prima dată de 10 lei pe litru, în timp ce motorina standard se apropie de pragul de 11 lei, punând o presiune tot mai mare pe șoferi și transportatori.
Prețuri record la pompă astăzi. Este pentru prima dată când benzina standard depășește în anumite zone din țară pragul de 10 lei. Mai exact, în anumite stații de alimentare a carburanților, prețul acesteia a urca la 10,07 lei, iar motorina se apropie și ea de 11 lei. Cea premium deja urcă spre 12 lei.
Totul se întâmplă deși Guvernul a decis să prelungească reducerea accizei la motorină cu 25% până la sfârșitul acestei luni. Chiar și așa, prețurile sunt așteptat să crească în următoarea perioadă, potrivit experților din domeniu.
În prezent, românii plătesc cele mai mari tarife din regiune, relatează Realitatea PLUS. Peste graniță, statul vine cu ajutoare. Spre exemplu, peste un milion de unguri primesc o compensație pentru motorină de 5.000 de forinți pe lună, adică aproape 75 de lei până la sfârșitul anului.
La polul opus, șoferii români sunt disperați. Oamenii spun că nu își mai pemit să facă plinul la mașină, iar acest lucru nu se întâmplă de ieri sau de astăzi, ci de câteva luni, de când tarifele au explodat. Aceștia cer măsuri urgente din partea Guvernului, măsuri care într-adevăr să facă o diferență pentru bugetul lor.
Conform PretCarburant.ro, prețul mediu al benzinei standard 95 în România astăzi, 18 septembrie 2026, este 9.97 lei/litru, al motorinei standard 10.77 lei/litru și al GPL auto 4.7 lei/litru. Datele provin de la 1705 benzinării Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar și Gazprom monitorizate la fiecare 2 ore.
Cât costă benzina și motorina astăzi
Conform PretCarburant.ro, prețul mediu al benzinei standard 95 în România este de 9.97 lei/litru, al motorinei standard 10.77 lei/litru și al GPL auto 4.7 lei/litru. În ceea ce privește benzina premium 98/100, prețul pe litru este de 10,52 lei, iar motorina premium prețul pe litru a sărit de de 11,49 lei.
Pentru un plin de 50l de 95, un șofer trebuie să scoată din buzunar 499 lei, asta dacă achiziționează benzina la prețul mediu de 9,97 lei/litru.
Un plin de motorină sare de 500 de lei, la prețul mediu de 10,77 de lei/litru, în timp ce pentru un plin de GPL trebuie să plătești 235 de lei - la prețul mediu de 4,7 lei/litru.
Datele provin de la 1705 benzinării Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar și Gazprom monitorizate la fiecare 2 ore.
Acciza la motorină, redusă cu 25%: cât este valabilă măsura
Pe 15 septembrie, Ministerul Finanțelor a anunțat că prelungește reducerea de 25% a accizei la motorină pentru intervalul 16–30 septembrie 2026, după noua evaluare bilunară prevăzută de Legea nr. 162/2026. Anunțul a fost făcut în ultima zi în care era activă măsura.
Reducerea de 25% echivalează cu –701,07 lei/1.000 litri, respectiv –829,69 lei/tonă. Astfel, pentru a doua jumătate a lunii septembrie, acciza efectivă aplicată motorinei standard rămâne la 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă, a transmis MF, într-un comunicat.
Măsura urmărește limitarea efectului de propagare al costurilor cu carburanții în transport, logistică și lanțurile de aprovizionare, cu impact direct asupra prețurilor bunurilor de consum.