Mare atenție, șoferi!Trafic închis pe A3, între Nuşfalău şi Suplacu de Barcău, pentru lucrări. Care sunt rutele ocolitoare

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 17 sept. 2026, 16:49

Traficul rutier va fi închis, începând de joi, pe autostrada A3, între Nuşfalău şi Suplacu de Barcău, în judeţul Sălaj, pentru lucrări de racordare a unei bretele care va supratraversa autostrada la DN 19B, precum şi pentru conectarea a două subsecţiuni ale autostrăzii. În zonă vor fi instituite, totodată, restricţii de circulaţie pe mai multe drumuri naţionale.

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