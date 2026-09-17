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Mare atenție, șoferi!Trafic închis pe A3, între Nuşfalău şi Suplacu de Barcău, pentru lucrări. Care sunt rutele ocolitoare

FOTO: Facebook/Asociația Pro Infrastructură

FOTO: Facebook/Asociația Pro Infrastructură

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 17 sept. 2026, 16:49

Traficul rutier va fi închis, începând de joi, pe autostrada A3, între Nuşfalău şi Suplacu de Barcău, în judeţul Sălaj, pentru lucrări de racordare a unei bretele care va supratraversa autostrada la DN 19B, precum şi pentru conectarea a două subsecţiuni ale autostrăzii. În zonă vor fi instituite, totodată, restricţii de circulaţie pe mai multe drumuri naţionale.

Trafic închis pe A3, între Nuşfalău şi Suplacu de Barcău

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că, începând de joi, circulaţia rutieră va fi închisă, pe ambele sensuri, pe un sector al autostrăzii A3 din judeţul Sălaj, între kilometrul 66+500, la nodul rutier Nuşfalău, şi kilometrul 79+854, în zona Suplacu de Barcău.

Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de finalizare a Autostrăzii Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea, Secţiunea 3C Suplacu de Barcău-Borş, Subsecţiunea 3C1 Suplacu de Barcău-Chiribiş, precum şi pentru realizarea conexiunilor dintre cele două subsecţiuni ale autostrăzii.

Lucrările vizează, între altele, racordarea bretelei care va supratraversa A3 la DN 19B şi racordarea subsecţiunii 3C1 Suplacu de Barcău-Chiribiş cu subsecţiunea 3B5 Suplacu de Barcău-Nădăşelu.

Restricţii de circulație în zona lucrărilor de pe DN 19B

În acelaşi timp, vor fi instituite restricţii de circulaţie pe DN 19B, în zona kilometrului 42+550, pe sectorul cuprins între km 42+250 şi km 42+750. Traficul se va desfăşura deviat, în ambele sensuri, pe câte o bandă de circulaţie, fiecare cu lăţimea de trei metri.

Potrivit reprezentanților Infotrafic, autovehiculele care circulă pe direcţia Suplacu de Barcău-Nădăşelu vor fi direcţionate pe banda aferentă sensului opus, iar cele care se deplasează dinspre Nădăşelu către Suplacu de Barcău vor circula pe structura nou construită pe partea stângă a drumului.

Circulaţia pe DC 93, către şi dinspre localitatea Marca, va fi asigurată pe breteaua nou construită în cadrul proiectului.

Pe perioada închiderii sectorului de autostradă, traficul pentru relaţia Marghita-Nuşfalău şi retur va fi deviat pe DN 19B, pe ruta Marghita-Satu Barbă-Suplacu de Barcău-Ip-Nuşfalău.

De asemenea, pentru informarea şoferilor, pe DN 19B şi DN 1H vor fi instalate panouri de presemnalizare a rutelor ocolitoare, înaintea intersecţiilor unde traficul va fi deviat.

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