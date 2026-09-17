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Dunărea, lovită de secetă. Debitul a ajuns la un nou minim istoric, iar navigația este serios afectată

Dunăre, nivel scăzut/ Profimedia

Dunăre, nivel scăzut/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 sept. 2026, 08:02
SursăRealitatea PLUS

Din cauza secetei, Dunărea a atins un nou minim istoric, iar situația actuală depășește cel mai grav scenariu înregistrat în ultimii 40 de ani. Zeci de nave comerciale și barje sunt blocate. În locul apei care, în mod normal, acoperă aceste zone, au apărut insule de nisip, vegetație și porțiuni întinse de teren.

Fenomenul se vede și în Mehedinți, unde fluviul are un debit neobișnuit de mic. În zona Porțile de Fier și în aval, retragerea apei schimbă peisajul de la o zi la alta.

„Din păcate, Dunărea continuă să scadă. Astăzi, debitul la intrarea în țară, la Baziaș, este între 2.500 și 2.800 de metri cubi pe secundă. Prognoza este de staționare, deci nu este prevăzută o îmbunătățire, respectiv o creștere a debitului”, a declarat Dumitru Nicolae Căiniceanu, directorul Căpităniei Zonale Drobeta-Turnu Severin.

Nivelul scăzut al Dunării nu înseamnă doar un peisaj neobișnuit. Debitul redus pune presiune pe navigație și poate afecta activitățile economice care depind de fluviu.

„Producția la Porțile de Fier este, în momentul de față, de 95 de megawați la PF1 și de 65 de megawați la Porțile de Fier 2. Adică 160 de megawați în total la Porțile de Fier, ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din producția hidroelectrică. La această oră, în sistemul energetic național avem o solicitare de 4.750 de megawați și o producție de 4.944 de megawați, ca atare exportăm undeva la 300 de megawați”, a afirmat Cristinel Popescu, specialist în energie hidro.

Pentru comunitățile aflate de-a lungul fluviului, schimbarea este una vizibilă. Zone care, în mod normal, sunt acoperite de apă au devenit acum suprafețe de nisip sau teren acoperit de vegetație.

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