Dunărea, lovită de secetă. Debitul a ajuns la un nou minim istoric, iar navigația este serios afectată

Publicat 17 sept. 2026, 08:02 Sursă Realitatea PLUS

Din cauza secetei, Dunărea a atins un nou minim istoric, iar situația actuală depășește cel mai grav scenariu înregistrat în ultimii 40 de ani. Zeci de nave comerciale și barje sunt blocate. În locul apei care, în mod normal, acoperă aceste zone, au apărut insule de nisip, vegetație și porțiuni întinse de teren.

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