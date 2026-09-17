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Social· 2 min citire
Dunărea, lovită de secetă. Debitul a ajuns la un nou minim istoric, iar navigația este serios afectată
Dunăre, nivel scăzut/ Profimedia
Publicat17 sept. 2026, 08:02
SursăRealitatea PLUS
Din cauza secetei, Dunărea a atins un nou minim istoric, iar situația actuală depășește cel mai grav scenariu înregistrat în ultimii 40 de ani. Zeci de nave comerciale și barje sunt blocate. În locul apei care, în mod normal, acoperă aceste zone, au apărut insule de nisip, vegetație și porțiuni întinse de teren.
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