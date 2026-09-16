Ion Cristoiu critică restricțiile UE pentru exporturile de oi: „Este o aberație”

Publicat 16 sept. 2026, 19:58 Actualizat 16 sept. 2026, 20:08 Sursă Realitatea PLUS

Ion Cristoiu a criticat dur, într-o intervenție la Realitatea PLUS, restricțiile impuse fermierilor români în privința exporturilor de ovine. Analistul susține că măsurile adoptate la nivel european au afectat puternic crescătorii de oi și consideră că interdicțiile nu ar fi trebuit să vizeze comerțul în interiorul Uniunii Europene.

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