Ion Cristoiu critică restricțiile UE pentru exporturile de oi: „Este o aberație”

Ion Cristoiu a criticat dur, într-o intervenție la Realitatea PLUS, restricțiile impuse fermierilor români în privința exporturilor de ovine. Analistul susține că măsurile adoptate la nivel european au afectat puternic crescătorii de oi și consideră că interdicțiile nu ar fi trebuit să vizeze comerțul în interiorul Uniunii Europene.
Ion Cristoiu: „Este o aberație”
Analistul Realitatea PLUS consideră că situația creată în jurul exporturilor de ovine reprezintă o problemă majoră pentru fermierii români.
„Este o aberație”, a afirmat Ion Cristoiu, susținând că restricțiile ar fi trebuit să vizeze exporturile către state din afara Uniunii Europene, nu comerțul dintre țările membre.
Potrivit analistului, România s-a numărat în trecut printre cei mai importanți exportatori de ovine vii din Uniunea Europeană, iar măsurile restrictive au avut consecințe directe asupra crescătorilor.
Fermierii, afectați de restricțiile privind exporturile
Ion Cristoiu a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă crescătorii români care depind de comercializarea animalelor.
„Ei sunt morți, sunt omorâți, nu pot să exporte nimic”, a declarat analistul, referindu-se la situația fermierilor afectați de restricții.
În opinia sa, măsurile adoptate la nivel european au pus presiune suplimentară asupra unei categorii de producători care își bazează activitatea pe vânzarea și exportul animalelor.
Critici privind vaccinarea animalelor
Un alt subiect abordat de Ion Cristoiu a fost vaccinarea animalelor și efectul acesteia asupra posibilității de comercializare.
Analistul a susținut că fermierilor li s-ar fi cerut să vaccineze animalele, în timp ce vaccinarea ar fi generat ulterior dificultăți în ceea ce privește comercializarea cărnii și exportul.
Declarațiile sale au fost făcute în exclusivitate la Realitatea PLUS și reprezintă poziția exprimată de analist în cadrul emisiunii.
„Trăiau din asta”
Ion Cristoiu a atras atenția și asupra impactului economic al restricțiilor asupra crescătorilor de ovine.
„E vorba de oameni pentru care s-a terminat. Trăiau din asta”, a afirmat analistul, referindu-se la fermierii ale căror venituri depind de comercializarea animalelor.
Discuția privind reluarea exporturilor de ovine și condițiile în care acestea pot fi realizate rămâne una importantă pentru sectorul zootehnic românesc.