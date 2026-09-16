Tragedie pe calea ferată în Buzău. Un electromecanic a murit în timpul lucrărilor la linia de contact

Publicat 16 sept. 2026, 15:24 Actualizat 16 sept. 2026, 15:44 Sursă Agerpres

Un bărbat în vârstă de 36 de ani a murit miercuri, 16 septembrie, în localitatea Zoița din județul Buzău, în timpul unor lucrări de întreținere tehnică desfășurate la linia de contact a căii ferate.

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