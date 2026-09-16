Tragedie pe calea ferată în Buzău. Un electromecanic a murit în timpul lucrărilor la linia de contact

Un bărbat în vârstă de 36 de ani a murit miercuri, 16 septembrie, în localitatea Zoița din județul Buzău, în timpul unor lucrări de întreținere tehnică desfășurate la linia de contact a căii ferate.
Victima era electromecanic în cadrul Districtului Linie de Contact Râmnicu Sărat. Potrivit primelor informații, bărbatul s-ar fi electrocutat în timp ce participa la lucrările efectuate pe Magistrala 500.
Incidentul a dus la suspendarea temporară a circulației feroviare în zona haltei de mișcare Zoița, în timp ce autoritățile au început verificările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs tragedia.
Potrivit Sucursalei Regionale a Căilor Ferate Galați, evenimentul a avut loc în jurul orei 10:30, la kilometrul 159+169.
La momentul producerii accidentului, pe unul dintre firele de circulație se desfășurau lucrări programate. Firul I era deja închis pentru executarea lucrărilor de întreținere tehnică la linia de contact.
„Evenimentul s-a produs astăzi, 16 septembrie, în jurul orei 10:30, la km 159+169, în timpul unor lucrări de întreținere tehnică la linia de contact. Întrucât firul I de circulație se afla închis pentru executarea unor lucrări programate, organele abilitate au dispus închiderea firului II pentru efectuarea cercetărilor privind împrejurările și cauzele producerii evenimentului. La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare”, a transmis SRCF Galați într-un comunicat de presă publicat pe pagina de Facebook.
În urma incidentului, și cel de-al doilea fir de circulație a fost închis temporar, la dispoziția organelor abilitate, pentru desfășurarea cercetărilor.
Echipajele medicale au încercat să îl resusciteze
La locul accidentului au intervenit echipaje de salvare pentru acordarea primului ajutor.
ISU Buzău a trimis o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. La intervenție au participat și alte două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.
Medicii și paramedicii au efectuat manevre de resuscitare în încercarea de a salva viața bărbatului.
„Este vorba despre un bărbat în vârstă de 36 de ani care s-ar fi electrocutat. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău a intervenit la fața locului cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, fiind prezente alte două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. Au fost efectuate manevre de resuscitare, în cele din urmă a fost declarat decesul”, a precizat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al ISU Buzău, Vlăduț Pârvu.
În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipele medicale, bărbatul nu a mai putut fi salvat.
Circulația feroviară a fost reluată după ora 13:00
Închiderea temporară a ambelor fire de circulație din zona în care s-a produs accidentul a afectat traficul feroviar pe Magistrala 500.
Primul fir era deja indisponibil pentru lucrările programate, iar firul II a fost închis ulterior pentru ca organele abilitate să poată efectua cercetările referitoare la accident.
Circulația trenurilor pe Magistrala 500 a fost reluată începând cu ora 13:00, după finalizarea intervenției și a operațiunilor desfășurate la locul evenimentului.