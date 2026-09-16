ANAF verifică 180 de case de schimb valutar. Operațiunea F.O.C.U.S., lansată la nivel național

Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 sept. 2026, 15:35

ANAF a început controale la 180 de case de schimb valutar din România, prin Operațiunea F.O.C.U.S. Inspectorii DGAF verifică fiscalizarea operațiunilor, casele de marcat și evidențele contabile.

Distribuie articolul