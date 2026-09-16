ANAF verifică 180 de case de schimb valutar. Operațiunea F.O.C.U.S., lansată la nivel național

ANAF a început controale la 180 de case de schimb valutar din România, prin Operațiunea F.O.C.U.S. Inspectorii DGAF verifică fiscalizarea operațiunilor, casele de marcat și evidențele contabile.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a declanșat o serie amplă de controale în piața schimbului valutar. Acțiunea, denumită Operațiunea F.O.C.U.S., vizează 180 de case de schimb din România și se desfășoară simultan în București și în mai multe județe.
F.O.C.U.S. este acronimul pentru „Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb”, iar obiectivul declarat al autorităților este verificarea modului în care operatorii respectă legislația fiscală și financiar-contabilă.
Acțiunea națională a fost inițiată după rezultatele unui proiect-pilot desfășurat recent de inspectorii antifraudă în sectorul caselor de schimb valutar. Potrivit ANAF, verificările preliminare au scos la iveală un nivel semnificativ de neconformare în cazul unor operatori economici, dar și tipuri recurente de riscuri fiscale.
Ce urmăresc controalele DGAF
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală verifică dacă tranzacțiile de schimb valutar sunt înregistrate și fiscalizate corect, dar și dacă firmele folosesc aparate de marcat electronice fiscale în condițiile stabilite de lege.
Totodată, echipele de control analizează dacă există corespondență între operațiunile efectuate efectiv de casele de schimb și datele raportate în documentele fiscale sau în evidențele contabile.
Printre aspectele urmărite în cadrul controalelor se numără:
respectarea obligației de fiscalizare a operațiunilor de schimb valutar;
utilizarea corectă a caselor de marcat electronice fiscale;
concordanța dintre tranzacțiile efectuate și cele înregistrate în contabilitate;
îndeplinirea obligațiilor de declarare și plată către buget;
respectarea celorlalte reguli aplicabile activității de schimb valutar.
ANAF arată că verificările sunt realizate în funcție de analiza de risc făcută de instituție. Astfel, controalele nu vizează aleatoriu toate casele de schimb, ci operatorii selectați pe baza unor indicatori fiscali și contabili.
De ce a fost extinsă operațiunea
Reprezentanții DGAF susțin că etapa de test a indicat necesitatea unor verificări mai largi și a unei abordări unitare la nivel național. În acest context, autoritatea fiscală a decis să extindă acțiunea către 180 de unități de schimb valutar.
Prin Operațiunea F.O.C.U.S., ANAF urmărește să reducă practicile care pot afecta colectarea veniturilor bugetare și să asigure condiții de concurență corectă pentru firmele care își respectă obligațiile fiscale.
În cazul în care inspectorii vor constata nereguli, DGAF anunță că va aplica măsurile legale corespunzătoare, în funcție de gravitatea abaterilor identificate. Acestea pot include sancțiuni contravenționale și alte măsuri fiscale prevăzute de legislația în vigoare.
Când vor fi publicate rezultatele
ANAF transmite că bilanțul Operațiunii F.O.C.U.S. va fi făcut public după finalizarea verificărilor și centralizarea informațiilor colectate din toată țara.
Până atunci, controalele continuă în București și în județele selectate de inspectorii antifraudă, în cadrul uneia dintre cele mai ample acțiuni recente de verificare a activității caselor de schimb valutar.