După insecte, UE aduce o nouă surpriză în farfuriile europenilor. Ce ingredient a fost aprobat

O plantă verde pe care mulți oameni o asociază cu pelicula care acoperă suprafața iazurilor poate ajunge în farfuriile europenilor. Uniunea Europeană a autorizat utilizarea ca aliment a două specii de lintiță de apă, după aproape zece ani de cercetări privind siguranța și valoarea lor nutritivă.
Decizia europeană permite folosirea plantei în mai multe tipuri de produse alimentare, iar cercetătorii și producătorii au testat deja variante precum supa, pesto și ravioli. Preparatele dezvoltate în cadrul experimentelor au fost evaluate de consumatori în mod similar celor realizate cu spanac.
Autorizarea se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene și deschide piețele pentru acest ingredient.
Lintița de apă a fost autorizată ca aliment nou
Ingredientul despre care este vorba este lintița de apă, mai exact două specii cunoscute sub denumirile științifice Lemna minor și Lemna gibba.
Sunt plante acvatice mici și verzi, care pot fi întâlnite la suprafața iazurilor și a altor ape stătătoare. Aspectul lor este asociat de multe persoane cu stratul verde care se formează uneori pe luciul apei.
Comisia Europeană a autorizat introducerea celor două specii pe piața Uniunii Europene drept „alimente noi”, cunoscute în legislația europeană sub denumirea de „novel food”.
Decizia a fost adoptată printr-un regulament din 29 ianuarie 2025, iar regulamentul a intrat în vigoare la 19 februarie 2025. Prevederile se aplică în toate statele membre.
Aprobarea europeană nu înseamnă însă că lintița culeasă dintr-un iaz poate fi folosită pentru prepararea mâncării. Autorizația vizează material vegetal cultivat în condiții controlate și supus unui tratament termic.
Regulamentul stabilește și cerințe referitoare la conținutul anumitor substanțe, la metale și la criteriile microbiologice pe care produsul trebuie să le respecte.
Cercetările au durat aproape zece ani
Lintița de apă nu a ajuns pe lista alimentelor autorizate peste noapte. precizează că studiile privind posibilitatea utilizării acestei plante ca aliment s-au desfășurat pe parcursul a aproape zece ani.
Cercetările, publicate în Frontiers in Nutrition, au analizat mai multe aspecte, de la compoziția plantei și valoarea sa nutritivă până la modalitățile de cultivare. În cadrul cercetărilor au fost evaluate și siguranța produsului și eventuala existență a unor substanțe nedorite.
Au fost realizate inclusiv studii pe oameni. Rezultatele acestora nu au indicat efecte negative asupra sănătății asociate consumului produsului analizat.
Planta nu reprezintă însă o noutate absolută la nivel mondial. În anumite regiuni din Asia, lintița de apă este consumată de mult timp.
Situația este diferită în Uniunea Europeană. Produsele care nu erau consumate în cantități semnificative în UE înainte de 15 mai 1997 pot intra sub incidența legislației privind „alimentele noi”.
Din lintiță de apă se pot face supă, pesto și ravioli
Posibilitățile de utilizare a plantei sunt mai numeroase decât ar putea sugera aspectul său. Cererea transmisă Comisiei Europene prevedea folosirea lintiței de apă într-un mod asemănător altor legume cu frunze.
Planta poate fi utilizată după preparare termică sau ca ingredient în produse alimentare gata preparate.
Cercetătorii și producătorii au trecut deja de etapa teoretică și au început să testeze produse concrete. Conform studiilor, lintița de apă poate fi comercializată proaspătă, sub formă de cuburi congelate sau poate fi utilizată ca ingredient pentru alte preparate.
Printre produsele experimentate s-au numărat supele, pesto și ravioli. În timpul testelor, consumatorii au evaluat preparatele cu lintiță de apă într-un mod similar variantelor comparabile preparate cu spanac.
Planta poate fi cultivată fără terenuri agricole tradiționale
Interesul pentru lintița de apă nu este legat doar de posibilitățile sale de utilizare în alimentație. Un alt aspect analizat este modul în care planta poate fi cultivată.
Lintița de apă are o creștere rapidă și poate fi produsă într-un mediu închis. Cultivarea se poate face pe un strat subțire de apă, fără să fie necesare terenuri agricole tradiționale.
Această particularitate a contribuit la interesul cercetătorilor și al producătorilor pentru dezvoltarea unor produse alimentare pe bază de lintiță de apă.
Când ar putea apărea în magazine
Autorizarea la nivelul Uniunii Europene permite comercializarea lintiței de apă în statele membr. Decizia nu înseamnă însă că planta va ajunge imediat și în cantități mari pe rafturile supermarketurilor.
Comisia Europeană păstrează o listă oficială a alimentelor noi autorizate pentru comercializare. În cazul produselor care conțin cele două specii de lintiță de apă, eticheta trebuie să utilizeze denumirea prevăzută în regulament: „Lemna minor and Lemna gibba plants”.
Dezvoltarea comercială a produsului va depinde de producători și comercianți, dar și de reacția cumpărătorilor. Deși există interes pentru acest ingredient, industria tratează introducerea lui cu prudență.
Producătorii au nevoie de consumatori interesați să cumpere astfel de produse, în timp ce magazinele trebuie să afle dacă oamenii vor fi dispuși să le aleagă.