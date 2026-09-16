După insecte, UE aduce o nouă surpriză în farfuriile europenilor. Ce ingredient a fost aprobat

Publicat 16 sept. 2026, 13:45 Sursă Frontiers in Nutrition

O plantă verde pe care mulți oameni o asociază cu pelicula care acoperă suprafața iazurilor poate ajunge în farfuriile europenilor. Uniunea Europeană a autorizat utilizarea ca aliment a două specii de lintiță de apă, după aproape zece ani de cercetări privind siguranța și valoarea lor nutritivă.

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