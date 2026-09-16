Protestul ciobanilor din București a făcut înconjurul lumii. Presa internațională relatează confruntările din Piața Victoriei

Protestul ciobanilor desfășurat la București pe 15 septembrie a atras atenția presei internaționale. Publicații și agenții de presă din mai multe țări au relatat despre protestul din Piața Victoriei, punând accent atât pe revendicările crescătorilor de animale, cât și pe confruntările izbucnite între manifestanți și forțele de ordine.
Imaginile surprinse în timpul protestului au circulat rapid în presa străină, iar relatările despre manifestația din Capitală au prezentat două dintre principalele aspecte ale evenimentului: nemulțumirile fermierilor față de restricțiile privind animalele și momentele tensionate care au avut loc ulterior în Piața Victoriei.
Euronews relatează despre confruntările din Piața Victoriei
Euronews a publicat o relatare dedicată manifestației de la București, sub titlul „Romanian farmers clash with police in Bucharest over EU livestock ban/Fermierii români. ciocniri cu poliția la București din cauza interdicției UE privind animalele de fermă.”.
Materialul pune accent pe evoluția protestului, despre care relatează că a început pașnic și a degenerat ulterior. Potrivit relatării, situația s-a tensionat după ce unii dintre manifestanți au încercat să treacă de cordoanele formate de jandarmi și au aruncat obiecte către forțele de ordine.
În timpul confruntărilor, jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Euronews estimează participarea la manifestație la câteva sute de persoane până la peste 1.000 de participanți.
Associated Press a publicat imagini de la manifestație
Associated Press a prezentat protestul printr-o galerie foto intitulată „Photos of Romanian farmers protesting export restrictions/Fotografii cu fermieri români care protestează împotriva restricțiilor la export”.
Agenția descrie manifestația drept un protest al fermierilor români desfășurat în fața sediului Guvernului. În centrul nemulțumirilor prezentate de AP se află restricțiile privind exporturile, precum și modul în care autoritățile gestionează focarele de boli la animale.
Fotografiile de la protest au contribuit la răspândirea în presa internațională a imaginilor surprinse în Piața Victoriei în timpul manifestației.
Al Jazeera pune accent pe interdicția exporturilor de animale vii
Și Al Jazeera a relatat despre protestul fermierilor români. Materialul publicat de postul internațional poartă titlul „Romanian farmers clash with police over livestock export ban/Fermierii români se confruntă cu poliția din cauza interdicției privind exportul de animale vii”.
Relatarea se concentrează pe confruntările dintre fermieri și forțele de ordine, dar și pe problema interdicției privind exporturile de animale vii, una dintre temele centrale ale manifestației.
Protestul oierilor, relatat de Balkan Insight
Evenimentul din Piața Victoriei a fost prezentat și de Balkan Insight, într-un articol intitulat „Romanian Sheep Farmers’ Protest Turns Violent in Bucharest/Protestul crescătorilor de oi din România degenerează în violențe la București”.
Relatarea subliniază că protestul crescătorilor de ovine a început să degenereze după ce grupuri de manifestanți au trecut de cordoanele de securitate și au aruncat obiecte spre forțele de ordine.
Balkan Insight menționează, de asemenea, că mai multe persoane au avut nevoie de asistență medicală în urma incidentelor produse în timpul manifestației.
BTA vorbește despre peste 1.000 de crescători de ovine
Agenția Bulgarian News Agency (BTA) a publicat una dintre relatările mai detaliate din regiune despre protestul fermierilor de la București.
Potrivit articolului intitulat „Protestul crescătorilor de oi din București degenerează în confruntări violente„, la manifestație au participat peste 1.000 de crescători de ovine. Agenția precizează că protestul a început pașnic, înainte ca situația să escaladeze și să apară confruntările cu forțele de ordine.
În relatarea BTA sunt prezentate și principalele revendicări ale fermierilor. Printre acestea se numără problema exporturilor, vaccinarea obligatorie, acordarea despăgubirilor pentru animalele sacrificate și solicitarea demisiei șefului ANSVSA.
47 de persoane au fost duse la secțiile de poliție
În urma incidentelor de la protestul de marți din Piața Victoriei, 47 de persoane despre care Poliția Capitalei a transmis că au avut un comportament violent au fost ridicate de jandarmi și conduse la mai multe secții de poliție.
Un bărbat a fost reținut după ce asupra sa a fost găsit un cuțit.
Protestul s-a soldat și cu persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Peste 20 de oameni au primit asistență medicală, între aceștia aflându-se și opt jandarmi răniți în timp ce își exercitau atribuțiile pentru menținerea ordinii și siguranței publice.