Protestul ciobanilor din București a făcut înconjurul lumii. Presa internațională relatează confruntările din Piața Victoriei

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 16 sept. 2026, 12:48

Protestul ciobanilor desfășurat la București pe 15 septembrie a atras atenția presei internaționale. Publicații și agenții de presă din mai multe țări au relatat despre protestul din Piața Victoriei, punând accent atât pe revendicările crescătorilor de animale, cât și pe confruntările izbucnite între manifestanți și forțele de ordine.

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