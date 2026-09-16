Inteligența artificială intră în Codul Penal. Parlamentul a aprobat noile reguli pentru materialele care vizează minorii

Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege care modifică Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal și aduce schimbări importante în legislația referitoare la pornografia infantilă.
Una dintre principalele noutăți este introducerea explicită a materialelor generate cu ajutorul sistemelor de inteligență artificială în sfera penală.
Proiectul de lege PL-x nr. 489/2026 a fost aprobat de Camera Deputaților după ce 180 dintre cei 257 de deputați prezenți au votat „pentru”. Alți 61 s-au pronunțat „împotriva”, 15 s-au abținut, iar un deputat prezent la ședință nu a votat.
Inițiativa legislativă a fost depusă de Diana Tușa, deputat PSD și președinte al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane. Proiectul a fost construit în jurul modificării articolului 374 din Codul penal, iar dezbaterile au urmărit inclusiv adaptarea legislației la noile forme de abuz sexual asupra minorilor facilitate de tehnologie.
Ce se schimbă în Codul Penal
Una dintre modificările importante vizează producerea materialelor ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. Potrivit proiectului adoptat de Parlament, această faptă va fi sancționată cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
„Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi în cazul producerii, în orice mod, de materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor, chiar dacă fapta este precedată sau urmată de efectuarea uneia dintre operațiunile prevăzute la alin.(1) ori alin.(2)”, se arată în PL-x nr. 489/2026.
O altă prevedere stabilește aceeași limită de pedeapsă pentru fapte precum îndemnarea, recrutarea sau constrângerea unui minor să participe la un spectacol care conține abuzuri sexuale asupra minorilor. Sunt vizate și obținerea de foloase de pe urma unui astfel de spectacol sau exploatarea unui minor pentru realizarea unor asemenea spectacole.
„Îndemnarea, recrutarea sau constrângerea unui minor în scopul participării lui în cadrul unui spectacol ce conține abuzuri sexuale asupra minorilor, obținerea de foloase de pe urma unui astfel de spectacol sau exploatarea unui minor în orice alt fel pentru realizarea de asemenea spectacole se pedepsesc cu închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă”, se menționează în proiect.
Inteligența artificială este menționată explicit în noua definiție
Una dintre noutățile centrale ale modificării legislative este legată de inteligența artificială. Proiectul extinde definiția materialelor ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor astfel încât aceasta să includă și conținutul generat cu ajutorul sistemelor de inteligență artificială.
Textul adoptat prevede că prin asemenea materiale se înțelege orice material, inclusiv cel generat cu ajutorul sistemelor de inteligență artificială, care prezintă un minor sau o persoană majoră drept un minor, având un comportament sexual explicit.
De asemenea, sunt incluse materialele care nu prezintă o persoană reală, dar simulează în mod credibil un minor care are un astfel de comportament, precum și orice reprezentare a organelor genitale ale unui minor realizată cu scop sexual.
Diana Tușa a explicat că introducerea acestor prevederi reprezintă una dintre principalele noutăți ale proiectului.
„Ca noutate, pentru prima dată, a fost introdusă în sfera penală inclusiv inteligența artificială, pentru că vedem care sunt efectele în viața noastră.”
Pedepse mai mari pentru consumatori
Inițiatoarea proiectului a anunțat și o majorare a pedepsei pentru consumatori, explicând că modificarea pornește de la ideea că aceștia susțin cererea pentru astfel de materiale.
„De asemenea, am mărit pedeapsa pentru consumatori, plecând de la considerentul că cei care susțin cererea sunt consumatori, drept pentru care am majorat pedeapsa până la 5 ani.”
O altă modificare privește circumstanțele agravante. Proiectul introduce o sancționare mai severă atunci când abuzul este comis de o persoană care ar fi trebuit să protejeze copilul.
„De asemenea, la clauzele de agravare, am introdus faptul că abuzul săvârșit de o persoană care ar fi trebuit să protejeze copilul să fie sancționat mult mai grav”, a declarat Diana Tușa în cadrul ședinței Comisiei Juridice de marți.
Radu Marinescu explică modificările aduse legislației
Fostul ministru al Justiției și deputatul PSD Radu Marinescu a susținut că noul cadru legislativ urmărește să consolideze protecția minorilor și să adapteze terminologia juridică la evoluțiile din societate și din jurisprudență.
„Această normă este una care consolidează protecția, în ceea ce privește fenomenul acesta de pornografie infantilă. Dă o rigoare sporită terminologiei juridice.
Nu diminuează pedepsele, ci nu face decât să stabilească ipoteze mai clare de sancționare progresivă, în raport pe un element material care este dezvoltat și care este adus în raport cu realitatea juridică care decurge atât din jurisprudență, cât și din evoluția factuală.
Aceste norme nu presupun existența unui consimțământ al minorului. Nu putem discuta în cazul minorului de consimțământ, iar textul de lege nu introduce o astfel de ipoteză justificativă.”
Marinescu a făcut referire și la apariția materialelor construite cu ajutorul inteligenței artificiale.
„Aceste dispoziții aduc în actualitate utilizarea inteligenței artificiale, pentru a construi astfel de materiale care aduc atingere copiilor noștri.”
Deputatul PSD a precizat că a votat proiectul de lege și a mulțumit pentru adoptarea acestuia.
Proiectul a fost pregătit pentru a acoperi noile forme de abuz online
Modificarea articolului 374 din Codul penal a fost pregătită începând din prima parte a anului 2026, în contextul în care inițiatorii au indicat evoluția tehnologiei și utilizarea inteligenței artificiale drept unele dintre problemele care necesitau o actualizare a legislației.
În martie, Diana Tușa anunța că proiectul urmărește inclusiv incriminarea producerii și distribuirii de materiale generate digital sau prin inteligență artificială. Inițiativa prevedea și diferențierea faptelor în funcție de gravitatea lor, precum și actualizarea terminologiei utilizate în legislație.
Proiectul a urmărit, de asemenea, introducerea unor prevederi referitoare la materialele generate sau manipulate prin inteligență artificială și la producerea, deținerea ori distribuirea unor „manuale de instrucțiuni” pentru realizarea unor astfel de materiale.
Prin votul de miercuri al Camerei Deputaților, PL-x nr. 489/2026 a trecut de Parlament în calitate de for decizional.