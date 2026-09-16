Inteligența artificială intră în Codul Penal. Parlamentul a aprobat noile reguli pentru materialele care vizează minorii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 sept. 2026, 14:29

Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege care modifică Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal și aduce schimbări importante în legislația referitoare la pornografia infantilă.

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