România, printre țările UE cu cele mai mici creșteri ale costurilor salariale. Unde au fost cele mai însemnate majorări

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 sept. 2026, 19:05

România a înregistrat una dintre cele mai mici creșteri ale costurilor salariale orare din Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026. Potrivit datelor Eurostat, costurile au avansat cu 1,8% față de aceeași perioadă din 2025, sub media de 3,2% consemnată la nivelul UE.

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