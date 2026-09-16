Ciprian Ciucu vrea ca Bucureștiul să arate precum Madridul: „Vreau să îl regenerez pe modelul Madrid, nu sper chiar la Paris”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 sept. 2026, 16:13

Primarul General al Capitalei pare să-și fi setat ambițiile un pic cam sus. Ciprian Ciucu declară că vrea să regenereze centrul Bucureștiului, „dacă nu ca la Paris, măcar ca la Madrid”. Între timp, datoriile STB și Metrorex i-ar putea face pe locuitorii capitalei să apleze la varianta tradițională de deplasare, totofată și ecologică: mersul pe jos sau cu bicicleta, fiindcă nu toți au sau își permit mașină.

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