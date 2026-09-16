Florin Barbu: "UE nu are atribuții în comerțul cu țările terțe". Ce spune fostul ministru al Agriculturii despre reluarea exportului de animale vii

Deputatul PSD Florin Barbu susține că Uniunea Europeană nu are atribuții în ceea ce privește comerțul României cu țările terțe și afirmă că exportul de animale vii către aceste state ar putea fi reluat printr-o decizie a premierului interimar Ilie Bolojan. Declarațiile au fost făcute în contextul protestelor fermierilor din sectorul ovin
Deputatul PSD Florin Barbu susține că România poate relua exportul de animale vii către țările terțe și afirmă că premierul interimar Ilie Bolojan ar putea lua această decizie prin asumare politică. Fostul ministru al Agriculturii critică modul în care Guvernul gestionează situația fermierilor din sectorul ovin și spune că protestele acestora sunt „corecte” și „legitime”.
Florin Barbu a declarat, miercuri, într-o conferință de presă susținută la Parlament, că Uniunea Europeană nu ar avea atribuții în ceea ce privește comerțul României cu statele din afara UE.
„Vreau să îi atrag atenția premierului demis Bolojan că de mâine, printr-o asumare politică, exportul de animale vii către țările terțe poate fi realizat”, a afirmat deputatul PSD, citat de Agerpres.
Potrivit lui Barbu, decizia Comisiei Europene din luna iunie nu ar prevedea sancțiuni pentru România în cazul în care exporturile către țările terțe ar fi continuat. El susține că documentul ar fi fost interpretat greșit de autoritățile române.
Barbu: Fermierii au fost „abandonați”
În context, social-democratul i-a reproșat lui Ilie Bolojan că nu s-ar fi preocupat suficient de continuarea exporturilor de animale și a susținut că fermierii din sectorul ovin au înregistrat pierderi importante. Barbu a afirmat și că că România avea protocoale tehnice și contracte încheiate cu state terțe pentru exportul de animale vii și a ridicat problema despăgubirilor pentru contractele care nu mai pot fi onorate.
„Sunt anumite contracte încheiate între fermierii români și fermierii din țările terțe. Cine va plăti acele despăgubiri, pe acele contracte neonorate de fermierii români?”, a declarat el. În opinia sa, premierul ar trebui să negocieze direct cu reprezentanții Comisiei Europene pentru deblocarea exporturilor.
România a exportat animale vii de aproape 500 de milioane de euro
Florin Barbu a susținut că exporturile de animale vii au crescut semnificativ în perioada 2023-2025, ajungând la aproape 500 de milioane de euro. El l-a criticat și pe ministrul interimar Dragoș Pîslaru, după declarațiile referitoare la gestionarea fondurilor europene destinate agriculturii începând din 2028.
„Am auzit declaraţii ale domnului Pîslaru prin care spunea că PSD a deţinut portofoliul Ministerului Agriculturii în ultimii cinci ani. Aşa este. Dar să nu uităm că în anii 2023 - 2025 exportul de animale vii a crescut foarte mult. Vorbim de aproape 500 de milioane de euro. Vreau să îl întreb pe domnul Pîslaru, care habar n-are cu Agricultura, de ce în momentul de faţă, dacă acest minister nu mai este condus de un ministru al PSD, exportul de ovine este blocat", a transmis Barbu. În opinia sa, mutarea acestor fonduri către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ar reprezenta „un dezastru” pentru fermieri.
Ce spune ministrul despre „planul de a distruge agricultura”
Mai mult, deputatul PSD consideră că în România ar exista „un plan de a distruge agricultura” și că fermierii au fost abandonați, în ciuda promisiunilor făcute de reprezentanții Guvernului. El critică și faptul că despăgubirile pentru seceta din 2025, despre care afirmă că au fost promise fermierilor în urmă cu o lună, nu au fost încă plătite din fondul de rezervă.
"(Bolojan - n.r.) putea veni cu sprijin suplimentar pentru fermierii români. Acum o lună le-a promis fermierilor români că va plăti despăgubirile din anul 2025 la secetă. Nici până în momentul de faţă aceşti bani nu au fost puşi din fondul de rezervă pentru a plăti despăgubirile fermierilor români", a arătat acesta.
Totodată, Florin Barbu a mai susținut că blocarea sectorului zootehnic ar putea afecta și fabricile de procesare care urmează să fie finalizate în aproximativ doi ani și în care, potrivit afirmațiilor sale, au fost deja investiți două miliarde de euro.
Ce spune Guvernul despre reluarea exporturilor
În contextul disputei privind exporturile, Guvernul a transmis, pe 15 septembrie, că ANSVSA a trimis Comisiei Europene Planul de Acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine și că acestea vor putea fi reluate după aprobarea planului de către Comisia Europeană.
ANSVSA a anunțat, de asemenea, că noul plan prevede măsuri de control, regionalizare și trasabilitate și că negocierile cu mai multe state terțe au avansat. Autoritatea a menționat acorduri și certificate sanitare veterinare pentru export cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Kuweit și Libia.
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