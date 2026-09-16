Florin Barbu: "UE nu are atribuții în comerțul cu țările terțe". Ce spune fostul ministru al Agriculturii despre reluarea exportului de animale vii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 sept. 2026, 14:27

Deputatul PSD Florin Barbu susține că Uniunea Europeană nu are atribuții în ceea ce privește comerțul României cu țările terțe și afirmă că exportul de animale vii către aceste state ar putea fi reluat printr-o decizie a premierului interimar Ilie Bolojan. Declarațiile au fost făcute în contextul protestelor fermierilor din sectorul ovin

Distribuie articolul