Audieri maraton în dosarul lui Fănel Bogos. Noi martori și inculpați, așteptați astăzi la DNA Iași

Continuă audierile maraton în dosarul mitei pentru discuția cu premierul Bolojan! Alți martori și inculpați ar urma să ajungă astăzi în fața procurorilor de la DNA Iași, potrivit surselor. Totul după ce, ieri, la audieri a fost adus și președintele Consiliului Județean Botoșani care a fost audiat aproape două ore. Liderul PNL are calitatea de martor în dosarul care îl vizează pe afaceristul Fănel Bogos. Mai mult, tot ieri, Cristina Trăilă, subalterna lui Bolojan care are calitatea de suspect în dosar și este urmărită penal, a rămas fără locul de muncă la Guvern.
În urma audierilor, Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani, a declarat că relația sa cu șeful ANSVSA l-a adus în fața procurorilor, însă susține că nu știe de existența vreunui abuz.
"Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Bocșu, care este președintele ANSVSA România și de aici mă întreabă dacă există vreo problemă de abuz, care nu intra, nu cunosc, nu sunt implicat deloc", a declarat Valeriu Iftimie, președintele Consiliului Județean Botoșani.
Important de precizat este că ultimele audieri de la DNA Iași au avut loc fix în ziua în care secretarul general adjunct al Guvernlui, Cristina Trăilă, își termină mandatul. Subalterna lui Bolojan a demisionat, însă a rămas în funcție până la data de 15 septembrie.
Președintele Consiliului Județean Botoșani a declarat însă că nu are nicio legătură cu aceasta, ci doar o vede la ședințele de partid.
Reporter: Cu doamna Trăilă, totuși, aveți o legătură, nu? Pe linie de partid, cel puțin?
Valeriu Iftimie: Nu, e doar membră, n-am legătură.
Reporter: Când ați întâlnit-o ultima oară?Pe, ne-am întâlnit o singură dată cu doamna Trăilă?
Valeriu Iftimie: Nu știu. Acum câteva luni. Eu nu mă văd cu ea decât când sunt ședinte de Birou Politic Național
Avocatul lui Fănel Bogos nu a vrut să divulge legătura pe care Valeriu Iftime o are cu inculpații din dosar.
Reporter: Care e legătura dintre el și cei din dosar?
Avocat: Deocamdată nu vă pot spune ce legătură are cu cei din dosar, cu alte persoane...
Reporter: Cumva doamna Trăilă ar fi facut presiuni?
Avocat: Nu, nu. Nicio legătură.
Ne reamintim că afaceristul Fănel Bogos a ajuns la sfârșitul anului trecut în biroul premierului. Întâlnirea a fost intermediată de Mihai Barbu, cel care se bucura cândva de funcția de trezorier al PNL. Omul de afaceri este acuzat că ar fi dat o mită în valoare de 1,5 milioane de euro pentru a ajunge față în față cu Ilie Bolojan, chiar în biroul său de la Guvern.
Premierul demis a confirmat că întâlnirea a avut loc și a declarat că nu se poate izola de astfel de situații.
"Pot fi situații în care vin președinți de consilii județene, primari, care vin cu o problemă din comunitate, ori și pot fi însoțiți de responsabilul respectiv sau de compania care are un blocaj. Una este, v-am spus, să primești pe cineva în audiență care, după aceea, poate să facă niște lucruri nela locul lor, dar răspunde pentru ele și alta este să te izolezi", declara Bolojan.