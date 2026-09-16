Audieri maraton în dosarul lui Fănel Bogos. Noi martori și inculpați, așteptați astăzi la DNA Iași

Publicat 16 sept. 2026, 07:34 Sursă Realitatea PLUS

Continuă audierile maraton în dosarul mitei pentru discuția cu premierul Bolojan! Alți martori și inculpați ar urma să ajungă astăzi în fața procurorilor de la DNA Iași, potrivit surselor. Totul după ce, ieri, la audieri a fost adus și președintele Consiliului Județean Botoșani care a fost audiat aproape două ore. Liderul PNL are calitatea de martor în dosarul care îl vizează pe afaceristul Fănel Bogos. Mai mult, tot ieri, Cristina Trăilă, subalterna lui Bolojan care are calitatea de suspect în dosar și este urmărită penal, a rămas fără locul de muncă la Guvern.

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