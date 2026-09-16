Petrișor Peiu: AUR poate intra la guvernare „cu oricine”. Cele trei condiții puse de partid

Petrișor Peiu a anunțat, la „Culisele Statului Paralel”, condițiile AUR pentru intrarea la guvernare. Senatorul spune că partidul este dispus să discute cu orice formațiune care acceptă negocieri „de la egal la egal”, însă AUR nu va vota un guvern din care nu face parte, conform Realitatea PLUS.
Petrișor Peiu a prezentat, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”, condițiile AUR pentru intrarea la guvernare, precizând că formațiunea este dispusă să negocieze cu orice partid care acceptă discuții „de la egal la egal”. Senatorul AUR a subliniat însă că partidul nu va susține prin vot un executiv din care nu face parte.
Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR a spus că formațiunea are trei condiții pentru a intra într-o formulă de guvernare: participarea efectivă la Executiv, implicarea în stabilirea programului de guvernare și existența unui mecanism prin care partidul să poată urmări aplicarea acelui program.
Petrișor Peiu: „Avem trei condiții pentru intrarea la guvernare”
Petrișor Peiu a declarat că AUR este dispus să discute cu orice formațiune politică, atât timp cât negocierile se desfășoară pe poziții de egalitate.
„Noi am spus că avem trei condiții pentru intrarea la guvernare cu oricine, cu cine vrea să discute cu noi de la egal la egal.”
Senatorul a explicat că prima condiție este ca AUR să participe efectiv la guvernare și a exclus varianta în care partidul ar acorda voturile sale unui executiv din care nu face parte.
„Să participăm la guvern, deci nu vom vota un guvern în care nu participăm.”
AUR cere un cuvânt de spus asupra programului de guvernare
A doua condiție prezentată de Petrișor Peiu privește programul viitorului Executiv. AUR vrea să participe la stabilirea măsurilor care vor fi incluse în programul de guvernare.
„Să avem un cuvânt de spus asupra programului de guvernare.”
În același timp, partidul cere și posibilitatea de a urmări modul în care măsurile convenite sunt puse în aplicare.
„Să avem un control asupra acelui program”
Cea de-a treia dintre condițiile AUR pentru intrarea la guvernare este legată de controlul asupra aplicării programului convenit în cadrul negocierilor.
„Să avem un control asupra acelui program, fie prin ministru, fie o garanție de același nivel.”
Petrișor Peiu a rezumat poziția formațiunii spunând că discuțiile pot avea loc cu orice partener politic care acceptă aceste condiții.
„Cu oricine va respecta condițiile pe care noi le punem.”