Petrișor Peiu: AUR poate intra la guvernare „cu oricine”. Cele trei condiții puse de partid

Publicat 16 sept. 2026, 08:12 Sursă Realitatea PLUS

Petrișor Peiu a anunțat, la „Culisele Statului Paralel”, condițiile AUR pentru intrarea la guvernare. Senatorul spune că partidul este dispus să discute cu orice formațiune care acceptă negocieri „de la egal la egal”, însă AUR nu va vota un guvern din care nu face parte, conform Realitatea PLUS.

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