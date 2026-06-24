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Politica· 2 min citire

Condițiile AUR pentru guvernare. Ce guvern propune George Simion: anticipatele, tot mai aproape

George Simion

George Simion

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iun. 2026, 09:17
SursăRealitatea PLUS

AUR nu renunță la ideea alegerilor anticipate și susține că singura soluție legitimă pentru ieșirea din actuala criză politică este respectarea votului românilor. George Simion afirmă că formațiunea va susține doar un premier propus de AUR și un guvern din care partidul să facă parte, potrivit Realitatea PLUS.

AUR susține că România este mai aproape ca oricând de alegeri anticipate, mai ales în scenariul în care președintele Nicușor Dan va desemna un premier care nu va obține votul Parlamentului. Reprezentanții formațiunii spun că varianta anticipatelor rămâne pe masă și că aceasta ar reprezenta întoarcerea la voința electoratului.

George Simion: „Fără AUR nu se poate”

Președintele AUR, George Simion, a declarat că formațiunea sa a prezentat președintelui un program pentru ieșirea din criză și o propunere de premier din partea partidului.

„Fără AUR nu se poate, țara trece prin momente complicate. România a fost adusă așa de un guvern fără responsabilitate. AUR a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și de premier AUR respectând votul românilor. A fost o lună pierdută pentru că nu am fost ascultați, am avut dreptate în tot ceea ce am spus de la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate. Toate cărțile sunt pe masă. AUR poate vota numai un premier propus de AUR și un guvern din care să facă parte. Astfel, propunerea noastră este întoarcerea la voința poporului”, a declarat George Simion.

Condiția pusă de AUR pentru susținerea unui guvern

Potrivit poziției exprimate de liderul partidului, AUR își dorește ca viitorul premier să provină din rândul formațiunii. În cazul în care această variantă nu va fi acceptată, partidul consideră că alegerile anticipate reprezintă cea mai potrivită soluție pentru deblocarea situației politice.

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