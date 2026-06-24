Condițiile AUR pentru guvernare. Ce guvern propune George Simion: anticipatele, tot mai aproape

Publicat 24 iun. 2026, 09:17 Sursă Realitatea PLUS

AUR nu renunță la ideea alegerilor anticipate și susține că singura soluție legitimă pentru ieșirea din actuala criză politică este respectarea votului românilor. George Simion afirmă că formațiunea va susține doar un premier propus de AUR și un guvern din care partidul să facă parte, potrivit Realitatea PLUS.

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