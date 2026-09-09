Cine este rusul acuzat că pregătea un sabotaj în România. Ivan Kuțenko, cercetat și pentru tâlhărie

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 sept. 2026, 09:59

Serviciul Român de Informații (SRI) anunță că a dejucat o operațiune de sabotaj coordonată din Rusia pe teritoriul României. În centrul anchetei se află cetățeanul rus Ivan Kuțenko, monitorizat de autorități din februarie 2026.

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