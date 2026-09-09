Cine este rusul acuzat că pregătea un sabotaj în România. Ivan Kuțenko, cercetat și pentru tâlhărie

Serviciul Român de Informații (SRI) anunță că a dejucat o operațiune de sabotaj coordonată din Rusia pe teritoriul României. În centrul anchetei se află cetățeanul rus Ivan Kuțenko, monitorizat de autorități din februarie 2026.
Ivan Kuțenko, cetățean rus în vârstă de 40 de ani, originar din Novosibirsk, se află în centrul anchetei declanșate după ce Serviciul Român de Informații a anunțat că a dejucat o presupusă operațiune de sabotaj coordonată din Rusia.
Potrivit informațiilor analizate de publicația Agentstvo, Kuțenko a intrat în atenția serviciilor românești în luna februarie. Anchetatorii susțin că acesta ar fi realizat fotografii și filmări ale unor obiective cu caracter militar, între acestea aflându-se și aeronave cargo ucrainene.
SRI afirmă că activitatea suspectă ar fi fost coordonată din Federația Rusă și susține că Moscova continuă să recurgă la persoane vulnerabile pentru astfel de acțiuni.
Ce se știe despre trecutul lui Ivan Kuțenko
Informațiile provenite din scurgeri de date și analizate de Agentstvo indică faptul că Ivan Kuțenko s-a născut la Novosibirsk. În trecut, acesta a avut mai multe ocupații în orașul din Siberia.
În 2010, Kuțenko figura ca angajat în domeniul manipulării mărfurilor, iar opt ani mai târziu era manager de vânzări.
Numele său apare și în documente referitoare la mai multe companii înființate în Novosibirsk.
Afacerile pe care le-a avut în Rusia
Din 2007, Kuțenko ar fi fost coproprietar și director al două firme, Sibles și Profi. Prima activa în domeniul comercializării materialelor lemnoase, în timp ce cea de-a doua avea ca obiect de activitate comerțul cu cereale. Ambele companii și-au încetat ulterior activitatea.
Kuțenko a fost, de asemenea, coproprietar al companiei Arena, specializată în comercializarea materialelor lemnoase. Firma și-a încheiat activitatea în 2019.
Potrivit datelor Spark citate de Agentstvo, Arena a raportat în 2016, ultimul an pentru care sunt disponibile informații financiare, un profit net de aproximativ 5.000 de ruble și o cifră de afaceri de 857 de milioane de ruble.
O altă societate asociată cu Kuțenko este Avers, din Novosibirsk, care comercializează echipamente. Compania a fost înființată în 2012, iar Kuțenko a ocupat funcția de director general în 2016. A renunțat însă la această poziție după câteva luni.
Datele financiare disponibile pentru 2014 indicau un profit net de aproximativ 95.000 de ruble și o cifră de afaceri de 15,7 milioane de ruble.
Ivan Kuțenko, cercetat într-un dosar de tâlhărie
Numele lui Kuțenko apare și într-un document al miliției din Novosibirsk, datat 2008, referitor la o anchetă pentru tâlhărie.
Potrivit documentului obținut din scurgeri de date, Ivan Kuțenko, un bărbat despre care se presupune că este fratele său, Piotr Kuțenko, și o a treia persoană ar fi fost cercetați în acest caz.
Descrierea din raport susține că un bărbat ar fi fost urcat cu forța într-un autoturism și transportat într-o zonă izolată. Cei trei ar fi folosit o armă neletală și i-ar fi luat victimei telefonul mobil, 250 de ruble și un pulover.
Bărbatul s-ar fi prezentat ulterior la spital cu o rană provocată de un glonț.
Agentstvo precizează că nu a reușit să stabilească modul în care s-a încheiat ancheta și nici dacă Ivan Kuțenko a fost condamnat în acest dosar. Prin urmare, acuzațiile din acel caz nu trebuie confundate cu o condamnare.
Călătoriile lui Kuțenko în România
Datele analizate de Agentstvo arată că Ivan Kuțenko ar fi călătorit în România în mai multe rânduri înainte de declanșarea războiului din Ucraina.
Potrivit acestor informații, acesta ar fi ajuns în România în 2019 și 2021. În 2020, Kuțenko ar fi călătorit și în Republica Moldova.
După începutul războiului din Ucraina, în 2022, acesta ar fi efectuat cel puțin o călătorie în Turcia, important punct de legătură aeriană între Rusia și mai multe state europene.
România, în atenția operațiunilor de sabotaj atribuite Rusiei
Cazul lui Ivan Kuțenko apare într-un context european în care autoritățile din mai multe state au avertizat asupra unor presupuse operațiuni de sabotaj atribuite Rusiei.
La începutul lunii septembrie, autoritățile germane au acuzat Moscova de implicare într-o tentativă de a arunca în aer un avion cargo ucrainean pe aeroportul din Leipzig, incident care ar fi avut loc la începutul lunii august.
Kremlinul a respins în mod repetat acuzațiile privind implicarea Rusiei în operațiuni de sabotaj pe teritoriul statelor europene.
În cazul anchetei din România, Moscova nu a făcut, până la momentul informațiilor prezentate, comentarii publice cu privire la acuzațiile formulate de serviciile românești.