A murit cea mai vârstnică persoană din România. Noja Paladia a trăit 111 ani și a traversat două războaie mondiale

Noja Paladia, din Cugir, recunoscută oficial drept cea mai vârstnică persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării, a murit la vârsta de 111 ani.
Născută la 20 iulie 1915, Noja Paladia a traversat mai bine de un secol de istorie, trecând prin două războaie mondiale și ajungând să fie inclusă în clasamentul celor mai longevive persoane din lume.
Vestea morții sale a fost transmisă de reprezentanții Primăriei Cugir, care au adus un omagiu femeii care a devenit un reper pentru comunitatea locală.
Noja Paladia a murit la 111 ani
Noja Paladia și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Cugir și a ajuns să fie recunoscută oficial drept cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării.
La vârsta de 111 ani, aceasta a lăsat în urmă o poveste de viață care se întinde pe mai mult de un secol și care a cuprins perioade istorice marcate de schimbări profunde.
Potrivit informațiilor prezentate de Alba24.ro, longevitatea sa a fost recunoscută și la nivel internațional, prin includerea în evidențele Gerontology Research Group.
A traversat două războaie mondiale
Născută în anul 1915, Noja Paladia a venit pe lume într-o perioadă în care Primul Război Mondial era încă în desfășurare. De-a lungul celor 111 ani de viață, a traversat atât Primul, cât și al Doilea Război Mondial.
Viața sa a cuprins astfel mai multe generații și perioade istorice, iar familia i-a fost alături până în ultimele sale clipe.
Potrivit reprezentanților Primăriei Cugir, Noja Paladia a lăsat în urmă o moștenire care se întinde pe patru generații și s-a bucurat până la sfârșitul vieții de îngrijirea întregii familii.
Recunoașterea Gerontology Research Group
Parcursul de viață al Nojei Paladia a fost verificat și reconfirmat de Gerontology Research Group (GRG), organizație internațională care urmărește cazurile persoanelor cu longevitate excepțională.
Noja Paladia a fost inclusă în clasamentul global al celor mai longevive persoane în viață și a fost atestată drept cea mai vârstnică persoană din regiunea Balcanilor.
Recunoașterea internațională a venit în completarea statutului său de cea mai vârstnică persoană din România și de primă femeie supercentenară din istoria documentată a țării.
Mesajul transmis de Primăria Cugir
Reprezentanții Primăriei Cugir au transmis un mesaj de condoleanțe după moartea femeii care a devenit cunoscută atât în comunitatea locală, cât și prin recordul său de longevitate.
„A apus o viață de peste un secol: Orașul Cugir își ia rămas bun de la supercentenara Noja Paladia.
Doamna Noja Paladia, recunoscută oficial drept cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre, a trecut în neființă la vârsta de 111 ani.
Născută la 20 iulie 1915, doamna Paladia Noja a traversat mai bine de un secol de istorie, marcând comunitatea locală prin demnitate, credință și o longevitate excepțională.
Parcursul său de viață a primit reconfirmarea riguroasă a organizației internaționale Gerontology Research Group (GRG), care a inclus-o în topul global al celor mai longevive persoane în viață și a atestat-o drept cea mai vârstnică persoană din regiunea Balcanilor.
Traversând două războaie mondiale, doamna Paladia a lăsat în urmă o moștenire impresionantă, ce se întinde pe patru generații, bucurându-se până în ultimele clipe de îngrijirea devotată din partea întregii familii.
Ne exprimăm condoleanțele sincere pentru doamna Paladia Noja și suntem alături de familia îndoliată în aceste momente grele.
Plecarea doamnei Noja Paladia încheie un capitol rar din istoria Cugirului dar și a României. Transmitem un pios omagiu unei vieți excepționale care a devenit un reper de continuitate și tărie sufletească.
Dumnezeu să o odihnească în pace și să-i păstreze amintirea veșnică!”, au transmis reprezentanții Primăriei Cugir.