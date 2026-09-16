Italia schimbă vârsta de pensionare. Ce trebuie să știe românii care lucrează acolo

Românii care lucrează în Italia vor trebui să muncească mai mult pentru a se pensiona. Din 2027, noile reguli vor crește treptat vârsta și condițiile de acces la pensie, cu efecte atât asupra pensiei pentru limită de vârstă, cât și asupra pensionării anticipate.
Românii care lucrează în Italia trebuie să țină cont de modificările pregătite pentru sistemul de pensii. Începând cu 2027, vârsta standard de pensionare va crește treptat, iar schimbările vor viza și condițiile necesare pentru pensionarea anticipată.
În prezent, în 2026, italienii se pot pensiona pentru limită de vârstă la 67 de ani, cu condiția să aibă, în mod obișnuit, cel puțin 20 de ani de contribuții.
Vârsta de pensionare crește din 2027
Prima modificare va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Conform informațiilor publicate de Institutul Național de Previdență Socială din Italia (INPS), vârsta standard de pensionare va ajunge la 67 de ani și o lună.
Un an mai târziu, pragul va crește din nou. Începând din 2028, pensionarea pentru limită de vârstă va fi posibilă, în condițiile generale, de la 67 de ani și trei luni.
Majorarea este rezultatul mecanismului prin care Italia ajustează periodic condițiile de pensionare în funcție de evoluția speranței de viață.
Cât ar putea ajunge vârsta de pensionare după 2028
Schimbările nu s-ar putea opri în 2028. Proiecțiile realizate de „Ragioneria Generale dello Stato”, pe baza scenariilor demografice furnizate de ISTAT, indică o posibilă creștere continuă a vârstei de pensionare în anii următori.
Potrivit acestor estimări, în perioada 2029-2030 pragul ar putea ajunge la 67 de ani și șase luni.
Pentru intervalul 2031-2032 este indicată o posibilă vârstă de 67 de ani și opt luni, în timp ce pentru 2033-2034 estimarea urcă la 67 de ani și nouă luni.
În perioada 2035-2036, vârsta ar putea ajunge la 67 de ani și zece luni, iar începând din 2037 ar putea fi atins pragul de 68 de ani.
Este important de precizat că aceste valori sunt doar proiecții pentru perioada de după 2028 și nu reprezintă reguli definitive. Nivelul efectiv al vârstei de pensionare va depinde de datele privind speranța de viață și de eventualele modificări legislative.
Se schimbă și regulile pentru pensionarea anticipată
Nu doar pensionarea pentru limită de vârstă va fi afectată. Și accesul la pensia anticipată ordinară va presupune o perioadă mai lungă de contribuții.
În 2026, bărbații pot solicita pensionarea anticipată după 42 de ani și 10 luni de contribuții, în timp ce pentru femei pragul este de 41 de ani și 10 luni.
Din 2027, cerința crește cu o lună. Astfel, bărbații vor avea nevoie de 42 de ani și 11 luni de contribuții, iar femeile de 41 de ani și 11 luni.
În 2028, perioada minimă de contribuție va ajunge la 43 de ani și o lună pentru bărbați și la 42 de ani și o lună pentru femei.
Cine poate beneficia de excepții
Există însă categorii de angajați pentru care regulile sunt diferite. Unele persoane care desfășoară activități grele, solicitante sau încadrate în categoria lucrărilor „usuranti” pot beneficia de prevederi speciale.
Pentru o parte dintre acești lucrători, creșterile prevăzute pentru 2027 și 2028 nu se aplică. Condițiile depind însă de categoria profesională și de îndeplinirea criteriilor prevăzute de legislația italiană.
Ce se întâmplă cu românii care au lucrat și în România
Pentru românii care au acumulat perioade de contribuție atât în România, cât și în Italia, există reguli europene care permit luarea în calcul a perioadelor de asigurare realizate în state membre diferite.
Asta înseamnă că anii de contribuții realizați într-o țară nu sunt pur și simplu pierduți atunci când se stabilește dreptul la pensie.
Totuși, România și Italia își păstrează propriile sisteme de pensii și propriile limite de vârstă. Fiecare stat calculează și achită partea de pensie aferentă perioadelor în care persoana a fost asigurată în sistemul respectiv.
Prin urmare, un român care a lucrat în ambele țări poate ajunge să primească partea de pensie din Italia la o altă dată decât partea aferentă perioadelor lucrate în România, în funcție de regulile aplicabile în fiecare stat.