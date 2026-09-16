Italia schimbă vârsta de pensionare. Ce trebuie să știe românii care lucrează acolo

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 sept. 2026, 20:54

Românii care lucrează în Italia vor trebui să muncească mai mult pentru a se pensiona. Din 2027, noile reguli vor crește treptat vârsta și condițiile de acces la pensie, cu efecte atât asupra pensiei pentru limită de vârstă, cât și asupra pensionării anticipate.

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