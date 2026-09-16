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BucharestFoodSummit, ediția a IX-a. Peste 250 de lideri din România și Europa Centrală și de Sud-Est dezbat provocările industriei agroalimentare

BucharestFoodSummit, ediția a IX-a

BucharestFoodSummit, ediția a IX-a

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 sept. 2026, 20:23

Peste 250 de lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai autorităților centrale și membri ai comunității academice din România și Europa Centrală și de Sud-Est vor participa, în perioada 23-25 septembrie, la cea de-a IX-a ediție a BucharestFoodSummit, eveniment dedicat provocărilor și oportunităților din domeniul agroalimentar.

Securitatea alimentară și trasabilitatea, în centrul dezbaterilor

Evenimentul va reuni reprezentanți ai unor instituții publice, organizații academice și companii din sectorul agroalimentar pentru dezbateri privind securitatea națională, securitatea cibernetică și securitatea alimentară.

Printre invitații cărora organizatorii le-au adresat invitația de a participa se află analistul și jurnalistul Sorin Roșca Stănescu, care este așteptat să abordeze, din perspectiva sa, provocările și oportunitățile din mediul de afaceri regional.

Ziua principală a summitului, 24 septembrie, include paneluri dedicate siguranței alimentare, standardelor de calitate și trasabilității, precum și relației dintre retail și producători.

Panelul „Siguranța alimentară între conformitate și avantaj competitiv” va aborda noile cerințe privind calitatea, trasabilitatea și transparența în lanțul agroalimentar, precum și necesitatea corelării cercetării de specialitate cu normele europene.

Retailul și producătorii, față în față cu provocările pieței agroalimentare

Un alt subiect al dezbaterilor va fi „Influența retailului asupra marjei producătorilor și a integrării lanțului alimentar”, cu discuții privind echilibrul economic dintre producători și retaileri și sustenabilitatea lanțului alimentar.

Comitetul de Inițiativă și Organizare îi include pe Sorin Cîmpeanu, Florin Stănică, Gabriel Biriș și Bogdan Popovici.

Printre partenerii evenimentului se numără Biriș Goran SPARL, Academia de Studii Economice din București, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Sișești”, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Universitatea Româno-Americană, Castel SALBEK și Auchan.

În categoria sponsorilor sunt menționați EUTRON, Centrul General de Arhivare, Serele SupeR, Mirdatod Lactate de Ibănești, Benedek, Lactate Brădet și Warehouse Design Systems.

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