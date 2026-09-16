BucharestFoodSummit, ediția a IX-a. Peste 250 de lideri din România și Europa Centrală și de Sud-Est dezbat provocările industriei agroalimentare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 sept. 2026, 20:23

Peste 250 de lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai autorităților centrale și membri ai comunității academice din România și Europa Centrală și de Sud-Est vor participa, în perioada 23-25 septembrie, la cea de-a IX-a ediție a BucharestFoodSummit, eveniment dedicat provocărilor și oportunităților din domeniul agroalimentar.

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