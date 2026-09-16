Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
BucharestFoodSummit, ediția a IX-a. Peste 250 de lideri din România și Europa Centrală și de Sud-Est dezbat provocările industriei agroalimentare
BucharestFoodSummit, ediția a IX-a
Peste 250 de lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai autorităților centrale și membri ai comunității academice din România și Europa Centrală și de Sud-Est vor participa, în perioada 23-25 septembrie, la cea de-a IX-a ediție a BucharestFoodSummit, eveniment dedicat provocărilor și oportunităților din domeniul agroalimentar.
Citește și
- 19:58Ion Cristoiu critică restricțiile UE pentru exporturile de oi: „Este o aberație”
- 19:05România, printre țările UE cu cele mai mici creșteri ale costurilor salariale. Unde au fost cele mai însemnate majorări
- 16:39A murit cea mai vârstnică persoană din România. Noja Paladia a trăit 111 ani și a traversat două războaie mondiale
- 16:13Ciprian Ciucu vrea ca Bucureștiul să arate precum Madridul: „Vreau să îl regenerez pe modelul Madrid, nu sper chiar la Paris”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News