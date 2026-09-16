Decizie în cazul protestatarilor reținuți: un suspect, arestat preventiv, patru plasați în arest la domiciliu

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 sept. 2026, 23:54

Procurorii au cerut arestarea preventivă pentru cinci dintre cele șase persoane reținute în dosar, printre care și Ciprian Pamfile Ștefan. Judecătorul de drepturi și libertăți a analizat solicitările, iar ulterior instanța a stabilit măsurile preventive pentru persoanele vizate.

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