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Decizie în cazul protestatarilor reținuți: un suspect, arestat preventiv, patru plasați în arest la domiciliu

Proteste ale agricultorilor, 15 septembrie (Inquam Photos)

Proteste ale agricultorilor, 15 septembrie (Inquam Photos)

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 sept. 2026, 23:54

Procurorii au cerut arestarea preventivă pentru cinci dintre cele șase persoane reținute în dosar, printre care și Ciprian Pamfile Ștefan. Judecătorul de drepturi și libertăți a analizat solicitările, iar ulterior instanța a stabilit măsurile preventive pentru persoanele vizate.

Unul dintre suspecți, arestat preventiv

Potrivit informațiilor disponibile, Gabriel Fuger a fost plasat în arest preventiv.

În cazul celorlalte persoane pentru care procurorii solicitaseră arestarea preventivă, instanța a dispus măsuri mai puțin restrictive.

Ciprian Pamfile, arest la domiciliu

Ciprian Pamfile Ștefan a primit măsura arestului la domiciliu.

Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul lui Ciprian Ciucur, Viorel Cristian Voinea și Ionuț Nancu.

Astfel, din cele cinci persoane pentru care procurorii au cerut inițial arestarea preventivă, una a ajuns în arest preventiv, iar patru au fost plasate în arest la domiciliu.

Alte persoane, audiate la Parchetul Tribunalului București

În paralel cu procedurile privind măsurile preventive, alte patru persoane sunt audiate la Parchetul Tribunalului București (PTB), potrivit informațiilor transmise.

Audierile și deciziile privind măsurile preventive fac parte din ancheta aflată în desfășurare. Stabilirea vinovăției se poate face doar printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

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