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Social· 1 min citire
Decizie în cazul protestatarilor reținuți: un suspect, arestat preventiv, patru plasați în arest la domiciliu
Proteste ale agricultorilor, 15 septembrie (Inquam Photos)
Procurorii au cerut arestarea preventivă pentru cinci dintre cele șase persoane reținute în dosar, printre care și Ciprian Pamfile Ștefan. Judecătorul de drepturi și libertăți a analizat solicitările, iar ulterior instanța a stabilit măsurile preventive pentru persoanele vizate.
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