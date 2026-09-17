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Dramă pentru o familie de români din SUA: fiul de 5 ani a murit după ce l-au uitat în mașină. Părinții, arestați

Micuțul Theo era mezinul familiei Sabo

Micuțul Theo era mezinul familiei Sabo

Scris deClaudia Voicu
Publicat17 sept. 2026, 11:49
Actualizat17 sept. 2026, 11:59

O familie de români stabilită în Statele Unite trece printr-o tragedie greu de imaginat. Soții Anca și Mihai Sabo și-au uitat fiul de 5 ani în mașină, iar copilul a murit din cauza căldurii. Părinții au fost arestați și puși sub acuzare pentru omor din culpă și abuz asupra copilului.

Tragedia a avut loc duminică, 13 septembrie. În jurul orei 13:00, soții Sabo s-au întors de la biserică, unde participaseră la un botez. Câteva ore mai târziu, și-au dat seama că mezinul lor, Theo, în vârstă de 5 ani, lipsea și au început să-l caute. Micuțul a fost găsit în mașina familiei, parcată chiar în fața locuinței.

Băiețelul era inconștient, iar membrii familiei au început manevrele de resuscitare. Copilul a fost transportat la un spital din apropiere, însă medicii nu i-au mai putut salva viața și au declarat decesul. Theo ar fi rămas în autoturism mai mult de două ore și jumătate, în timp ce temperatura de afară ajunsese la 36 de grade Celsius, relatează publicația FOX 1O.

În urma tragediei, părinții au fost arestați și puși oficial sub acuzare în Statele Unite pentru omor din culpă și abuz asupra copilului. Soții Sabo mai au patru copii: trei băieți și o fată. Instanța le-a interzis celor doi să ia legătura unul cu celălalt. În plus, își pot vedea ceilalți copii numai sub supraveghere.

Instanța a stabilit o cauțiune de 300.000 de dolari

Anca și Mihai Sabo le-au spus anchetatorilor că, imediat ce au ajuns acasă, i-au cerut fiului lor de 14 ani să îl ia pe cel mic din mașină. Adolescentul și-a contrazis, însă, părinții. Acesta a declarat că tatăl său nu i-a cerut să facă asta.
„Se pare că a fost o neînțelegere cu privire la persoana din familie care trebuia să scoată copilul din mașină”, a declarat William Kennedy, reprezentant al Departamentului de Poliție din Peoria.

Pentru a putea fi eliberați din arest în timpul derulării procedurilor judiciare, instanța a stabilit o cauțiune de 150.000 de dolari pentru fiecare, adică 300.000 de dolari în total. La prima înfățișare în proces, Anca Sabo a cerut să-și vadă ceilalți copii.

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