Dramă pentru o familie de români din SUA: fiul de 5 ani a murit după ce l-au uitat în mașină. Părinții, arestați

Publicat 17 sept. 2026, 11:49 Actualizat 17 sept. 2026, 11:59

O familie de români stabilită în Statele Unite trece printr-o tragedie greu de imaginat. Soții Anca și Mihai Sabo și-au uitat fiul de 5 ani în mașină, iar copilul a murit din cauza căldurii. Părinții au fost arestați și puși sub acuzare pentru omor din culpă și abuz asupra copilului.

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