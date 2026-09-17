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Social· 2 min citire
Dramă pentru o familie de români din SUA: fiul de 5 ani a murit după ce l-au uitat în mașină. Părinții, arestați
Micuțul Theo era mezinul familiei Sabo
Publicat17 sept. 2026, 11:49
Actualizat17 sept. 2026, 11:59
O familie de români stabilită în Statele Unite trece printr-o tragedie greu de imaginat. Soții Anca și Mihai Sabo și-au uitat fiul de 5 ani în mașină, iar copilul a murit din cauza căldurii. Părinții au fost arestați și puși sub acuzare pentru omor din culpă și abuz asupra copilului.
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